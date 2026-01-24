Druhý pilier pokračuje v raste, Sociálna poisťovňa zverejnila nové čísla sporiteľov

V minulom roku pribudlo do druhého piliera dôchodkového sporenia 107 889 sporiteľov. Ich počet tak koncu roka 2025 presiahol dvojmiliónovú hranicu. Na základe štatistických údajov Sociálnej poisťovne o tom informoval jej hovorca Martin Kontúr.
Na základe prvého dôchodkového poistenia, teda vstupu na pracovný trh, keď poistencom vzniká účasť v druhom pilieri automaticky, vstúpilo vlani do sporiaceho piliera 73 469 ľudí. Dobrovoľne, teda na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, do druhého piliera vstúpilo 34 420 sporiteľov. Vystúpiť sa vlani rozhodlo 2 041 ľudí, ktorým vznikla účasť na druhom pilieri automaticky.
Štedré dôchodky v ohrození?! Slovensko je podľa indexu závislosti na úrovni 3 a bude horšie
Možnosť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosť (DSS) vlani využilo 64 398 ľudí. V porovnaní s rokom 2024 ich počet narástol, predvlani DSS zmenilo 59 706 sporiteľov.
Viac ako milión dôchodkových zmlúv. NN je najväčším správcom dôchodkových úspor na Slovensku
Zmeniť DSS môžu sporitelia na základe prestupovej zmluvy s novou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Urobiť tak však môžu najskôr rok od uzavretia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.