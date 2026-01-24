Druhý pilier pokračuje v raste, Sociálna poisťovňa zverejnila nové čísla sporiteľov

Počet sporiteľov presiahol dva milióny.
Zuzana Čavajdová
Redaktorka ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Šetrenie na dôchodok
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

V minulom roku pribudlo do druhého piliera dôchodkového sporenia 107 889 sporiteľov. Ich počet tak koncu roka 2025 presiahol dvojmiliónovú hranicu. Na základe štatistických údajov Sociálnej poisťovne o tom informoval jej hovorca Martin Kontúr.

Na základe prvého dôchodkového poistenia, teda vstupu na pracovný trh, keď poistencom vzniká účasť v druhom pilieri automaticky, vstúpilo vlani do sporiaceho piliera 73 469 ľudí. Dobrovoľne, teda na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, do druhého piliera vstúpilo 34 420 sporiteľov. Vystúpiť sa vlani rozhodlo 2 041 ľudí, ktorým vznikla účasť na druhom pilieri automaticky.

Možnosť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosť (DSS) vlani využilo 64 398 ľudí. V porovnaní s rokom 2024 ich počet narástol, predvlani DSS zmenilo 59 706 sporiteľov.

Zmeniť DSS môžu sporitelia na základe prestupovej zmluvy s novou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Urobiť tak však môžu najskôr rok od uzavretia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Viac k osobe: Martin Kontúr
Firmy a inštitúcie: Dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali
Okruhy tém: Dôchodky Dôchodky na Slovensku Dôchodok Druhý pilier Pracovný trh sociálna poisťovňa Sociálne Sporenie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk