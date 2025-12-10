Hlas nie je cesta a treba sa proti nemu vymedziť, Jakab stále verí v opozičnú spoluprácu – VIDEO

Zdôraznil, že Hnutie Slovensko nespolupracuje so Smerom, Hlasom, SNS a Republikou.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Július Jakab
Opozičný poslanec za hnutie Slovensko Július Jakab počas rozhovoru v štúdiu SITA. Foto: SITA
Voči strane Hlas-SD sa treba jasne vymedziť, pretože nie je iná ako Smer-SD. Uviedol to poslanec Národnej rady SR za Hnutie SlovenskoJúlius Jakab v rozhovore pre SITA. Opozičné strany podľa neho vidia, že so Smerom sa nedá, no vyzýva ich, aby nerozmýšľali ani o Hlase.

Hlas jednoducho nie je cesta a všetci ľudia na Slovensku to vidia, že voči Hlasu sa treba jasne postaviť a vymedziť, pretože humpľujú a rozkrádajú krajinu. Kšeft za kšeftom počúvate práve o nominantoch tejto strany. Hlas nie je strana, ktorá by bola iná ako Smer. My to hovoríme od začiatku a niektorí opoziční kolegovia to počúvať nechceli alebo možno ešte stále nechcú, ale toto je vec, voči ktorej sa treba vymedziť,“ povedal.

Opozičná spolupráca

Zdôraznil, že Hnutie Slovensko nespolupracuje so Smerom, Hlasom, SNS a Republikou. Jakab naďalej verí v spoluprácu opozičných strán aj s Hnutím Slovensko a poukazuje na to, že v praxi sa už vo viacerých prípadoch aj zrealizovala. Pri návrhu na odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža dodali podpisy aj Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Čiže podľa mňa tá spolupráca ide. Áno, 17. novembra nás nepozvali na námestie. My sme ich pozvali na všetky námestia po celom Slovensku, ktoré sme robili a stáli sme tam aj s Demokratmi, aj s KDH, aj s SaS na pódiách, ja konkrétne som bol v Žiline,“ poukázal. Ľudia podľa neho vidia, že opozícia na dobrých veciach spolupracuje.

Chaos bývalej vlády

Vieme, áno, pán Šimečka mal nešťastné vyjadrenie po schválení novely ústavy, že s tým Matovičom sa už nikdy nedá robiť. Ja si nemyslím, že takéto vyhlásenia pod vplyvom emócií sú správne,“ hovorí Jakab. Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič podľa neho nie je problém. Poukázal na to, že za Matoviča ľudia dostávali najviac peňazí v histórii.

Aj dôchodky sa zvýšili, aj na tie energodotácie bolo, všetko fungovalo, riešili sa najväčšie krízy. Áno, popri tom bolo určité napätie a myslím si, že všetci ľudia vidia, ako sa Richard Sulík (expredseda SaS, pozn. SITA) vyfarbil nakoniec, ako aj SaS sa zreformovala, ako aj súčasný predseda SaS Branislav Gröhling ešte donedávna bojoval s bývalým predsedom Sulíkom. Čiže ja si myslím, že ľudia vedia, čo bol problém vtedajšej koalície a kto bol problém,“ myslí si Jakab.

Chaos v rokoch 2020 – 2023 bol podľa neho umelo vykonštruovaná téma súčasnou vládou na to, aby sa dostala naspäť k moci. „Máte pocit, že teraz sa menej hádajú, že je menší chaos? Oni sľubovali, že bude pokojné Slovensko. A je pokojné Slovensko?“ pýta sa poslanec.

