Minister Tomáš: Štát šetrí na fiktívnych PN a práca namiesto dávok už dostala do práce prvých 900 ľudí - ROZHOVOR

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v rozhovore pre SITA zhrnul kľúčové opatrenia rezortu v roku 2025 a pomenoval zmeny, ktoré ľudia pocítia od 1. januára. Hovoril o projekte “práca namiesto dávok”, boji proti fiktívnym PN-kam, reforme sociálnych služieb, ale aj o tom, ako chce štát odstrániť 20-ročnú diskrimináciu matiek v dôchodkoch.
Práca namiesto dávok: Prvé čísla z praxe
Za jedno z kľúčových opatrení tohto roka označil “prácu namiesto dávok”, ktorá začala reálne fungovať od 1. septembra. Ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú ponuku z úradu práce, má prísť o dávku v hmotnej núdzi.
Štátny tajomník Šalitroš: Slovensko.sk je rozpadnutý dom. Hardvér nám doslova horel - ROZHOVOR
Minister zároveň priblížil prvé dáta z terénu: do práce sa takto podarilo dostať prvých 900 ľudí a ich počet výrazne. Rezort už začal aj správne konania voči tým ľuďom, ktorí vhodnú prácu odmietli alebo nenastúpili do zamestnania — v čase rozhovoru ich bolo 130. „Aj toto číslo určite bude veľmi rýchlo narastať,“ podotkol.
V súvislosti s iniciatívou “práca namiesto dávok” upozornil aj na ďalší zaujímavý jav. „9 500 ľudí do tejto chvíli bolo odmietnutých samotnými zamestnávateľmi, pretože ich považujú za ľudí, ktorí sa neprispôsobia práci, ktorí nemajú pracovné návyky,“ hovorí minister.
Ako však doplnil, rozhodli sa “nehodiť flintu do žita”, ale zamestnávateľom pomôcť cez podporné programy, napríklad mentor na pracovisku či “práca na skúšku”.
Štát „upratuje“ dávky, hovorí o špekulantoch
Tomáš opakovane zdôraznil, že filozofia nie je “sekať” priznané dávky, ale robiť poriadok, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju reálne potrebujú. Podobný prístup avizoval aj pri niektorých kompenzačných príspevkoch pri odkázaných ľuďoch, kde podľa neho narazili na zneužívanie.
Fiktívne PN: Úspora približne 150 miliónov eur
Ďalším výrazným krokom v tomto roku bol podľa Tomáša boj proti fiktívnym PN-kam. Zvýšili sa kompetencie posudkových lekárov Sociálnej poisťovne tak, aby mohli rušiť falošné péenky a prináša to “veľké ovocie a úspory”. „Môžem povedať, že sme štátu ušetrili približne 150 miliónov eur,“ priblížil.
Právo na prvé zamestnanie: 2 400 ľudí a 75 percent sa udržalo
Minister spomenul aj program právo na prvé zamestnanie, ktorý má pomôcť ľuďom, čo sa nevedia uchytiť na trhu práce (najmä mladým, ale aj ľuďom po návrate zo zahraničia či po starostlivosti o blízkych). Podľa neho sa podarilo zamestnať 2 400 ľudí a 75 percent z nich sa udržalo na trhu práce už bez dotácie. Mechanizmus je postavený na tom, že štát na určitý čas preplatí zamestnávateľovi 90 percent celkovej ceny práce, podľa ministra aktuálne približne na deväť mesiacov.
Zmeny od 1. januára
V časti o zmenách viazaných na začiatok roka, minister spomenul najmä nárast minimálne mzdy a valorizáciu dôchodkov. „Obrovské veci nastanú samozrejme v dôchodkovom systéme,“ avizuje.
Od 1. januára 2026 začína platiť zákon, ktorý odstráni 20-ročnú diskrimináciu rodičov (najmä matiek), keďže obdobie materskej a rodičovskej sa má po novom započítavať “ako keby riadne pracovali”. „Nemusia sa ľudia báť mať deti, kvôli tomu, že to bude mať potom negatívny dopad na dôchodok,“ hovorí.
Podľa Tomáša sa odstraňuje nespravodlivosť a diskriminácia v dôchodkovom systéme, pretože do roku 2004 podobný systém fungoval. „A ja sa tomu samozrejme veľmi teším,“ doplnil.
Pripomenul tiež, že minimálna mzda od nového roka stúpne na 915 eur a stúpne aj rodičovský príspevok, ktorý dostávajú rodičia na rodičovskej dovolenke potom, keď im skončí materská dávka a materská dovolenka.
„V prípade rodičov, ktorí predtým pracovali, tak budú dostávať rodičovský príspevok vo výške presne 500 eur a 10 centov, čiže sa prehupne cez ‚päťstovku‘, samozrejme pre tých rodičov, ktorí nepracujú, ten rodičovský príspevok nižší, myslím, na úrovni 370 eur,“ priblížil.
Reforma sociálnych služieb a plány: Rodinná karta, dôchodkový strop, nové životné minimum
Tomáš pripomenul, že veľa kapacity rezortu zabrala reforma financovania sociálnych služieb.
Do ďalšieho obdobia spomenul tri veľké priority:
- rodinná karta so zľavami na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa
- debata o dôchodkovom strope aspoň pre vybrané skupiny ťažko manuálne pracujúcich
- úprava životného minima, ktoré dnes nezodpovedá reálnym minimálnym nákladom
Čo všetko sa dozviete, ak si pozriete celý rozhovor:
- ako v praxi funguje “práca namiesto dávok”
- čo štát zmenil pri fiktívnych PN
- prečo je životné minimum obrovská téma
- aké zmeny budú od januára 2026
- čo chce ministerstvo práce riešiť v budúcom roku