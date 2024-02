Dobré ráno, zobudili sme sa trošku neskoro, odkazuje politológ odídencom, ktorí vyčítajú Matovičovi populizmus a politickú izoláciu

Viacerí členovia a bývalí poslanci parlamentu za hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) sa rozhodli opustiť svojho predsedu Igora Matoviča.

Dôvodom má byť medzi inými chýbajúci kritický prístup a ochota férovo diskutovať aj o nepríjemných témach, politická izolácia hnutia, uponáhľaná zmena názvu hnutia či rozhodnutie šéfa strany kandidovať na prezidenta.

Z hnutia odchádza bývalá jednotka kandidátky OĽaNO v predošlých parlamentných voľbách v roku 2020 Mária Šofranko, bývalý poslanec a predseda Výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský, exposlanci Peter Liba, Vojtech Tóth, bývalá generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva financií Veronika Gmiterko a bývalý poslanec a exriaditeľ Slovenského pozemkového fondu Ján Marosz.

Neviditeľná Šofranko

Podľa politológa Tomáša Koziaka tieto udalosti signalizujú vnútorné pnutie v hnutí. V prípade Márie Šofranko je to podľa jeho slov o to zaujímavejšie, že v predchádzajúcich parlamentných voľbách kandidovala ako jednotka.

„Jednotka kandidátky je človek, ktorý by mal byť s tou politickou stranou úzko spätý, pretože strana dáva za jednotku zvyčajne ľudí, ktorí sú pre stranu najdôležitejší a majú sa stať tvárou politického subjektu. Toto sa v prípade pani Šofranko v žiadnom prípade nenaplnilo. Napriek tomu, že bola líderkou kandidátky bola menej výraznou poslankyňou,„ pripomína Koziak.

V minulosti ich spájal priateľský vzťah, dnes sa rozhodla bývalá líderka kandidátky Mária Šofranko hnutie Igora Matoviča opustiť. Foto: Facebook/Maria Šofranko

Pokrytectvo a zlé čítanie reality

Odchádzajúci členovia vyčítajú, že „za posledný rok sa do politiky bývalého OĽaNO dostalo stále viac populizmu, konfliktnosti a politického obchodovania“. „Všetky veci, ktoré vyčítajú hnutiu Slovensko (napr. že Matovič dostáva hnutie do politickej izolácie), bolo známe dávno predtým. Takže na čo teda čakali?“ pýtal sa odborník.

„Tento ich odchod možno preto označiť aj za istú formu pokrytectva. To, že to dávajú najavo až po parlamentných voľbách, ktoré skončili neúspechom pre politické hnutie a pre nich samých, naznačuje, že možno pokiaľ by sa dostali do parlamentu a tým sa ďalej mohli politicky sebarealizovať, tak by zrejme bolo možno ich rozhodnutie iné a boli by takí tolerantní k tomu politického subjektu ako boli doteraz,“ premýšľal ďalej Koziak.

Z hnutia Slovensko odchádza bývalá jednotka kandidátky OĽaNO v predošlých parlamentných voľbách v roku 2020 Mária Šofranko aj bývalý poslanec a predseda Výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský. Facebook/Mária Šofranko

„Až teraz si uvedomili, že Igor Matovič je tou dominantnou osobnosťou, ktorá nevie zmeniť svoj spôsob správania, svoje videnie sveta a s ktorým to politické hnutie vyrástlo ale s ktorým takisto bude aj padať?“ pýtal sa tiež politológ.

Podľa odborníka to, že OĽaNO bolo populistické hnutie bolo zjavné od začiatku. „Tá konfrontačná politika bola známa už v čase, keď Igor Matovič kandidoval do parlamentu a voľby vyhral. Teda jeho počínanie bolo veľmi konfrontačné aj v čase, kedy pani Šofranko bola jednotkou v rámci hnutia na kandidátke OĽaNO. Keď to pani Šofranko nezbadala vtedy, že to hnutie je populistické a konfrontačné, tak nič iné nemôžem popriať, len: Dobré ráno, zobudili sme sa trošku neskoro,“ odkázal Koziak podľa ktorého, to ťažko pomenovať inak, než zlým čítaním politickej reality.

Nepremyslené a mätúce kroky

Odídenci vyčítali aj rôzne nepremyslené kroky vedenia, akým bola napríklad uponáhľaná zmena názvu hnutia. „Toto zaskočilo viacerých, že prečo došlo k zmene názvu hnutia. Možno aj Igor Matovič si sám uvedomil, že značka OĽANO je z istých dôvodov ako keby sprofanovaná, a preto sa rozhodol tú značku vymeniť, ktorá by mala byť pri politickej strane akousi obchodnou známkou, niečo čo má hodnotu a rokmi by malo rásť na hodnote a známosti,“ hovorí odborník.

„V tomto prípade došlo k úplnému premenovaniu hnutia. Zmena názvu je úplne odlišná a pre mnohých voličov to môže byť aj mätúce,“ myslí si Koziak.

Odídenci vo svojom stanovisku píšu, že „kandidatúra Matoviča v prezidentských voľbách, hoci podľa vlastných slov nechce byť prezidentom a kandiduje len formálne, je len poslednou kvapkou v nelogických a mätúcich krokoch vedenia hnutia Slovensko“.

Exposlanec OĽaNO Erik Ňarjaš vyčíta, že sa do vedenia hnutia Slovensko dostal Michal Šipoš, ktorého nazval „riťolízačom“. Foto: SITA/TV Markíza/Martin Lachkovič

„Úplne zmätočný krok z pohľadu politického marketingu to nebol a rácio tam je,“ myslí si Koziak o kandidatúre Matoviča na prezidenta. „Keď sa hnutie dostane do politickej izolácie a šéf hnutia nie je z rozličných dôvodov akceptovateľným partnerom v televíznych diskusiách, práve toto je spôsob ako to politické hnutie dostať na vlnu mediálnej známosti,“ vysvetľoval.

Amatéri a poklonkovači v hnutí

Vedenie hnutia podľa odídencov nie je otvorené diskusii, a kritické pripomienky ignoruje alebo bagatelizuje. „Z autentického protikorupčného hnutia sa tak stalo prostredie, kde prevládajú individuálne záujmy, v ktorom o všetkom rozhoduje pár spriaznených ľudí a nefunguje vnútorná kontrola,“ tvrdia odchádzajúci členovia.

Bývalý poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš sa rozhodol pridať ku kritike vedenia hnutia. „Mrzí ma, že si Igor nedal povedať a do vedenia dal úplnych amatérov, odrbávačov, babrákov a hlavne riťolízačov ako je Šipoš či Jakab, mrzí ma to hlavne kvôli tomu, že som tomuto projektu dosť veril aj ja sám,“ napísal na sociálnej sieti Ňarjaš.

Bývalý poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš sa pridal ku kritike vedenia hnutia Slovensko. SITA/Marek Lukáč, Instagram/erik narjas

„Erik Ňarjaš by mal byť posledný, ktorý by mal Michalovi Šipošovi vyčítať politický amaterizmus. Je to niečo veľmi pokrytecké. Pána Šipoša si pamätám z vystúpení a akým spôsobom to hnutie reprezentuje, ale Erika Ňarjaša si nepamätám pri ničom,“reagoval Koziak na príspevok exposlanca.

„Pokiaľ Erik Ňarjaš tvrdí, že stranu ovládajú neprofesionáli a títo sa dostali do popredia, však to hnutie bolo od začiatku postavené na tzv. neprofesionálnej politike a Igor Matovič si na tom zakladal, aby to takto bolo a bol to imidž hnutia. Doslova vybral ľudí, ktorí nemali absolútne žiadnu politickú skúsenosť a bola to vnímaná ako silná stránka ich hnutia. Samotný pán Ňarjaš, či pani Šofranko nemali absolútne žiadnu politickú skúsenosť, a oni idú kritizovať Matoviča, že vytiahol ľudí bez politickej skúsenosti,“ nestačil sa čudovať Koziak.

Labutia pieseň exposlancov

„Užili si tí ľudia niekoľko rokov v poslaneckých laviciach, o viacerých z nich nebolo vôbec počuť. Bez urážky, pani Šofranko bola toho času jednotkou kandidátky a čakalo sa že bude v parlamentných laviciach líderkou, ale nebolo o nej počuť nič v súvislosti s jej politickým výkonom, čo je v prípade jednotky mimoriadne prekvapivá záležitosť,“ zopakoval Koziak. Ako ďalej podotkol, v OĽaNO bola celá plejáda ľudí, ktorí boli politicky neznámi.

„Erik Ňarjaš má teda na jednej strane pravdu, že je to strana politických amatérov a neskúsených a na ich výkone je to často vidieť; ale Erik Ňarjaš patril práve k týmto ľuďom,“ zdôrazňuje Koziak.

„To tak býva, pokiaľ ide o neúspešných kandidátov v parlamentných voľbách a chcú sa nejakým spôsobom ďalej realizovať, tak odchádzajú z politického hnutia. V tomto prípade ale o nejakej budúcej politickej realizácii sa v nejakej inej strane nemôže byť ani reč. Možno je to preto ich politickou labuťou piesňou, kedy sa chcú takýmto spôsobom poslednýkrát zviditeľniť, ale už o nich politicky pravdepodobne nebudeme nikdy počuť,“ uzavrel Koziak.