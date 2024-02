Nehraj sa na obyčajného chalana v plátených teniskách, si milionár s mega majetkom, Nicholsonová brutálne naložila Matovičovi!

O prezidentský palác sa rozhodol zabojovať aj líder hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) Igor Matovič. Na kandidatúra expremiéra zareagovala aj europoslankyňa a predsedníčka strany Jablko Lucia Ďuriš Nicholsonová , ktorá mu skutočne nič nedarovala!

Matovič na svojej tlačovej konferencii vyrukoval s niekoľkými prekvapivými vyhláseniami. Jedným z nich bolo, že sa prirovnal k bobkovému listu: vraj aj ten nikto neje, no bez neho by jedlo nemalo tú pravú chuť.

Následne si rypol do svojho súpera a prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho (Hlas-SD). „Keď som si ráno dával otázku doma v Trnave, že ako sa oblečiem, tak som si povedal, že oblečiem sa úprimne. Oblečiem si sako a rifle, ktoré mám rád, a neprídem sem navoňaný v nejakom 30-tisícovom obleku od Gucciho akú má Pellegrini, lebo taký oblek ani nemám,“ vyhlásil Matovič.

Homofób a megamaniak

Kandidatúra Matoviča na prezidenta šokovala aj europoslankyňu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá v príspevku na sociálnej sieti poriadne skritizovala lídra hnutia Slovensko.

„Veľká časť národa do prezidentských volieb vkladá nádej, že Slováci si zaslúžia slušného prezidenta, keď už vo vláde máme zberbu mafiánov, homofóbov a egomaniakov. Ty si homofób a egomaniak porovnateľný s Dankom. Nestačí, že kandiduje on? Keď má Pellegrini svojho Danka, Korčok musí mať svojho Matoviča?“ pýtala sa v úvode Ďuriš Nicholsonová.

Milionár s mega majetkom

„Mrzí ťa, že „vidíš svoj národ trpieť tým, že miluje lož, pretvárku a frázy“? Skoro som spadla zo stoličky, keď som to počula. Veď ty si chodiaca tvár lži a pretvárky, Igor,“ vyhlásila europoslankyňa na adresu Matoviča.

„Si milionár s mega majetkom, ktorý všetko prepísal na Pavlínku, aby sa pred národom mohol hrať na obyčajného chalana z Trnavy v plátených teniskách. Pokojne by si si mohol kúpiť aj tridsať Pellegriniho oblekov a k tomu Ficove hodiny, ale to by si sa potom už nemohol hrať na chudáka. Tváriš sa ako obetavý mesiáš, ktorý ide opäť spasiť národ. Si len zákerný a ješitný politik, ktorý si zas ide dokazovať, že ešte nevyšiel z módy. Ako bonus si kopneš do Ivana Korčoka, lebo mu nikdy nezabudneš, že vzišiel zo Sulíkovej SaS-ky,“ kritizovala ostro Ďuriš Nicholsonová.

„Ty nie si bobkový list, Igor. Si bombardér pilotovaný Histriónom a Narcisom, ktorí sa v najmenej vhodnej chvíli rozhodnú hodiť na vlastnú krajinu ďalšiu atómovku. Lebo to vždy všetko bolo iba o Igorovi. Nie o Slovensku,“ zaklincovala Ďuriš Nicholsonová svoj príspevok s tým, že Matovič podľa nej viedol najtragickejšiu vládu v histórii Slovenska a vyhral voľby Ficovi a Pellegrinimu.