Kontroverzné meno či profesionálne namiešanie lži a pravdy? Odborníci odkryli tajomstvo úspechu videí Zoroslava Kollára

Vplyvný podnikateľ a konkurzný právnik Zoroslav Kollár zverejnil svoje prvé video pred štyrmi mesiacmi a okamžite sa stal jeho obsah virálnym.

Podľa odborníkov už samotné meno Kollára je natoľko kontroverzné, že mu zaručuje vysokú sledovanosť, no za úspechom jeho videí stoja aj iné faktory.

Zoro Pomstiteľ

Zoroslav Kollár mal dlhé roky povesť nekompromisného právnika, ktorý okolo seba šíril atmosféru rešpektu až strachu. Povrávalo sa, že sa s ním neoplatí zahrávať a radšej s ním ani nikto nechcel byť v spore. S majetkom vo výške 143 miliónov eur patril medzi najbohatších Slovákov, napriek tomu žil skôr v ústraní a nemal rád publicitu ani reflektory kamier.

V októbri 2020 Kollára v rámci akcie Víchrica zadržala polícia a obvinila zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Vplyvný podnikateľ pre kauzu nelegálnych cigaretových fabrík strávil vo väzení 16 mesiacov, na slobodu sa dostal vo februári 2022.

Kollár je právoplatne odsúdený v jednej korupčnej kauze, kde uzavrel dohodu o vine a treste. Obžalovaný zostáva z trestných činov podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu v spolupáchateľstve.

58-ročný Zoroslav Kollár žil doteraz skôr v ústraní, dnes je výstredný a rád provokuje. Po odročení súdu v decembri 2023 sa nechcel vyjadriť novinárom mainstreamových médií a adresoval im len stručný odkaz „Apage, satanas!“ čo v preklade znamená „Odstúp, satan!“. Reprofoto YouTube/SME

Sivá eminencia biznisu

Kollár, ktorého označovali aj ako sivú eminenciu slovenského biznisu, poriadne prekvapil, keď sa pred parlamentnými voľbami v septembri 2023 rozhodol vystúpiť z tieňa pohodlného ústrania.

Zverejnil svoje prvé video s pikantnými informáciami o súkromí vtedajšieho predsedu parlamentu a šéfa hnutia Sme rodina Borisa Kollára.

Odvtedy nakrútil niekoľko ďalších snímok, v ktorých sa snaží odhaľovať špinavé zákulisie politiky. Zaujímavý je spôsob podávania informácií v jeho videách, ktorý je zakaždým rovnaký: zábery naladené do temnej čiernej farby na pozadí s dramatickou hudbou.

Videá sú čoraz populárnejšie

Videá Kollára, v ktorých zverejňuje citlivé informácie o známych politikoch či vysokých funkcionároch, vzbudzujú čoraz väčšiu pozornosť. Oslovili sme preto troch odborníkov s otázkou, čo môže byť tajomstvom sledovanosti týchto videí.

„Nemyslím si, že by bola kľúčová práve vizuálna časť, prečo sa týmto videám darí mať takéto vysoké sledovanosti,“ hovorí v úvode komunikačný expert z New School Communications Gabriel Tóth.

„Nie je to o nejakom formáte alebo vizuále, ale v prvom rade ide práve o ten obsah. Tie videá sú zamerané na šírenie kontroverzných informácií, ktoré vyvolávajú emócie. Pracuje v takom bulvárnom prístupe, teda že zdieľa veci, ktoré nie sú potvrdené, alebo sú skôr až konšpiračného charakteru, ale vyvoláva to samozrejme veľkú zvedavosť. Ľudia to zdieľajú a pozerajú, a tým pádom sa algoritmus uchytí,“ vysvetľuje ďalej odborník.

Kontroverzné meno aj obsah

Čo hrá teda hlavnú rolu v úspechu videí právnika? „Je to kombinácia mena – Zoroslav Kollár, ktoré je dlhodobo známe meno a z takých rôznych, skôr kontroverzných súvislostí a zároveň obsahu. Videá pracujú s rôznymi typmi informácií, ktoré sú viac menej polokonšpriračného charakteru a časť verejnosti to zaujíma,“ hovorí Tóth.

Podľa Tótha v dnešnej dobe mať tento typ formátu a kanálu na platforme YouTube, je úplne jednoduché. Veľa ľudí to má a veľa ľudí je s tým pomerne úspešných. „Tento štýl produkcie je veľmi nenáročný. Stačí vám jedna miestnosť, kde to nahrávate, kamera a možno niekto, kto je šikovný na zostrihanie. Nepotrebujete na to žiadny profesionálny tím ani nejaké veľké náklady,“ vysvetľoval odborník v súvislosti s Kollárovými videami.

„V zahraničí je to bežná záležitosť, kde vidíme rôznych ľudí, ktorí pracujú s týmto typom obsahu, teda polospravodjsko-konšpiračno-kontroverzného charakteru,“hovorí Tóth.

„Dobrý príklad zo zahraničia, ktorý sa teraz veľa omieľa, je práve Tucker Carlson. Je to novinár, ktorý pracoval predtým pre Fox News, odkiaľ musel odísť. Teraz má vlastnú reláciu tiež na YouTube a je veľmi sledovaný a robí to ako keby na svojej voľnej nohe,“ doplnil Tóth.

Hnev a chuť po pomste?

Politológa Jozefa Lenča sme sa pýtali, čo môže Zoroslav Kollár svojimi videami sledovať. „Nevidím do hlavy Zoroslava Kollára. Myslím si, že dlho v sebe zadržiaval hnev a chuť po pomste a možno aj pocit, že sa skôr skrýval, ako bol na očiach verejnosti. A teraz zistil, že touto formou sa dajú naplniť všetky možno jeho skryté túžby, ale to príliš psychologizujem ako politológ, ale to my z toho vychádza,“ hovorí v úvode Lenč.

Ovplyvnia informácie od Kollára voličov v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami? „Je pravda, že je sledovaný, ale niekedy ho sledujú, pretože ich to zaujíma profesne, iní preto, že jednoducho nemajú radi politikov a je jedno, na ktorého nadáva, že či sa venuje Jánovi Budajovi, Ivanovi Korčokovi alebo Danielovi Lipšicovi, ale nech je to nejaká zaujímavá pikoška,“ myslí si Lenč.

Kontroverzný podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorý figuruje aj v “mafiánskych zoznamoch”, má dve tváre. Je vášnivý cestovateľ, ktorý navštívil počas života rôzne netradičné destinácie. Mimo toho je veľkým milovníkom histórie, financuje archeologické výskumy a expedície, zároveň je zberateľom vzácnych starožitností. Foto: Archív JUDr. Zoroslav Kollár

„Skôr by bolo zaujímavé sledovať to, že prečo sa niektorým veciam, ktoré on uvádza a odhaľuje, nevenuje širšia mediálna pozornosť alebo pozornosť OČTK, pretože sú to obvinenia, ktoré sú závažného charakteru a skôr sa okolo tých videí potom následne mlčí a ostávajú len medzi autorom a jeho recipientami,“ uzavrel politológ.

Snaží sa byť investigatívec

„Zo začiatku tým ako keby sledoval pokus o likvidáciu Borisa Kollára, to bolo zjavné,“ hovorí v úvode politológ Tomáš Koziak. Podľa odborníka Boris Kollár na to, aké sú tvrdé útoky zo strany Zoroslava Kollára, nereaguje, respektíve bráni sa príliš málo.

„Fakt je ten, že to, čo prinášal Zoroslav Kollár v súvislosti s Borisom Kollárom, nechal predseda Sme rodiny v podstate tak a možno sa mu to aj vrátilo pri parlamentných voľbách, že tie reakcie neboli adekvátne k tvrdosti útoku,“ myslí si politológ.

„Ahoj Danielito,“ pozdravil Kollár Daniela Lipšica. Konkurzný právnik zverejnil informácie o nevere špeciálneho prokurátora aj smskovú komunikáciu Lipšica a jeho milenky. Reprofoto YouTube/Zoroslav Kollar

„Je úplne zjavné, že Zoroslav Kollár si vyberá ľudí, ktorí sú spätí s vtedajšou vládou,“ hovorí Koziak. Ako ďalej odborník pripomenul, keď bol Kollár kritizovaný za to, že si vyberá ľudí, ktorí boli spätí s minulou vládou, odpovedal, že ak sa niečo objaví na túto vládu, nepochybne na to urobí video.

„Na Smer a Slovenskú národnú stranu mohol urobiť desať videí, ale jednoducho si vyberá ľudí, ktorí sú opoziční k tejto vláde,“ reaguje Koziak, podľa ktorého Zoroslav Kollár robí jednostranne zameranú investigatívu, čo môže vzbudzovať otázky. „V kontexte toho, že Zoroslav Kollár bol vyšetrovaný za predchádzajúcej vlády, tak ako keby sa chcel za to mstiť,“ uvažoval ďalej odborník.

„Snaží sa byť investigatívec a suplovať prácu investigatívnych novinárov. Motív osobnej pomsty tam ale určite je evidentný,“ doplnil ďalej Koziak.

Spočiatku to vyzeralo, že Zoroslavovi Kollárovi ide o diskreditáciu Borisa Kollára, neskôr sa ale jeho „pozdravy“ rozšírili aj na iných známych politikov a vysokých funkcionárov. Pikantnosti prezradil medzi inými o špeciálnom prokurátorovi Lipšicovi, najnovšie sa jeho terčom stal prezidentský kandidát Ivan Korčok. Koláž SITA/snímky Diana Černáková

Profesionálne namiešaná lož a pravda

Podľa odborníka Kollárove videá sú po remeselnej stránke urobené profesionálne, ale dobre spravené video pre istý typ voliča ešte nie je všetko na to, aby ho dokázalo aj ovplyvniť.

„Je treba povedať, že to vyzerá na prvý pohľad dôveryhodne. Po formálnej stránke to podáva presvedčivo. Je to dramatické, je tam to čierne pozadie. V prípade Ivana Korčoka naschvál vybral dúhové pozadie, aby poukázal na jeho spätosť s Progresívnym Slovenskom a liberálnou a LGBT ideológiou. Je to urobené profesionálne, to klobúk dole,“ hovorí Koziak.

Odborník ale upozorňuje, že takisto je profesionálne namiešaná pravda a lož v týchto videách. „Vyzerá to tak, že Zoroslav Kollár účelovo mieša fakty, teda pravdivé informácie s nepravdivými informáciami a robí z toho mix, voči ktorému sa v konečnom dôsledku ťažko brániť. Toto sa nazýva v politickom súboji šedou propagandou,“ ozrejmil Koziak.

Voliči Korčoka sú imúnnejší

Obsah, ktorý svojimi videami šíri Kollár je podľa politológa súčasť politického boja, ide ale o to, či sa tento boj vedie nástrojmi, ktoré šíria lož, respektíve, ktoré chcú informovať verejnosť o veciach, ktoré sa stali. „Informácie sú niektoré možno pravdivé a niektoré možno nepravdivé, čo môže znižovať autoritu a dosah toho, čo Zoroslav Kollár vo svojich videách tvrdí,“ myslí si Koziak.

Politológ si nemyslí, že by tieto videá „mali devastačný vplyv na Korčokových voličov“. „Boris Kollár má iný typ voličov ako Ivan Korčok. Voliči Korčoka sú imúnnejší voči takýmto nástrojom, kedy sa v politike používajú lži a polopravdy,“ vysvetľoval politológ.

„Boris Kollár bol miláčikom bulvára a ten ho dostal do politických výšin, a tento volič má iný spôsob vnímania a čítania reality. Volič Korčoka nie je ten, ktorý by Zoroslava Kollára mal brať ako nejakú morálnu alebo investigatívnu autoritu. A nemyslím si, že by si to aj Zoroslav Kollár mohol myslieť,“ uzavrel Koziak.