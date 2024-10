Z Policajného zboru chce odísť dvetisíc policajtov, prísť však chce štyritisíc. Šutaj Eštok plánuje zjednodušiť náborový proces

Z Policajného zboru chcú odísť dve tisícky policajtov, no prísť ich chce štyritisíc. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pred stredajším rokovaním vlády. Ako uviedol, je preto potrebné zjednodušiť náborový proces.

„Musíme urobiť všetko pre to, aby sme tým štyrom tisícom umožnili ľahší nástup, a aby sme odstránili veci, ako sú napríklad okuliare a podobné veci, ktoré tento proces brzdia,“ uviedol minister s tým, že potrebné bude aj odbúrať byrokraciu.

Minister viní bývalé vedenia rezortu

To podľa jeho slov 20 rokov nikto neriešil. Ako podotkol, na olympiáde v Paríži mal každý tretí policajt okuliare, pričom u nás je to problém. Často ľudia, ktorí chcú ísť do zboru, prepadávajú podľa Šutaja Eštoka na elementárnych veciach, ktoré sa snaží zmeniť. Minister zo súčasnej situácie v polícii viní bývalé vedenia rezortu.

„Druhá vec je valorizácia 14,5 percenta. Ak vám niekto povie, že môžete zostať doma a budete mať vyšší výsluhový dôchodok, než keby ste chodili do práce a dostávali výplatu, tak sa rozhodnete zostať doma. Ja to policajtom nezazlievam,“ vyhlásil minister s tým, že je stále aj veľká časť policajtov, ktorí môžu mať výsluhový dôchodok vyšší ako reálny plat a zostávajú v zbore, pretože ich policajná práca baví.

Situácia v kluboch

Súčasne minister okomentoval aj situáciu v kluboch, kde začali robiť razie kukláči. Ako minister uviedol, vedenie Policajného zboru ho informovalo, že v kluboch sa našli vo veľkom množstve drogy, konkrétne pervitín, marihuana a kokaín.

„Preto sme zásadným spôsobom posilnili aj protidrogovú jednotku a budeme veľmi tvrdo postupovať. To nie je nič voči mladým ľuďom, ale ide o boj proti tomu, aby v kluboch, kde chodia aj naše deti, bolo možné ako cukrík dostať kokaín,“ povedal minister s tým, že kukláčov sa rozhodli nasadiť preto, lebo sa potvrdil aj predaj drog.