Krúpa obviňuje koalíciu z rozkladu polície. Minister Šutaj Eštok ubezpečuje, že žiadny kolaps nehrozí (video)

Súčasná vládna koalícia je zodpovedná za rozklad a absolútnu decimáciu Policajného zboru. Na utorkovej tlačovej besede to povedal opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS).

V septembri a októbri je totiž podľa neho možné očakávať masívny odchod policajtov zo zboru. V prípade, že by počet policajtov, ktorí odišli do civilu, bol príliš veľký, podľa Krúpu je možné, že by ich musela zastúpiť armáda.

Prediskutovanie situácie

„Toto je výsledok tohto vedenia Ministerstva vnútra SR,“ povedal Krúpa s tým, že s ministrom Matúšom Šutajom Eštokom chcela opozícia opakovane diskutovať o situácii v polícii, ale neúspešne.

„Ale čo dokázali – rozložiť Národnú kriminálnu agentúru,“ skonštatoval Krúpa. Zároveň uviedol, že opoziční poslanci budú zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu, kam chcú ministra predvolať a prediskutovať celú situáciu.

Kolaps Policajného zboru nehrozí

Minister vnútra na utorkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že si nemyslí, že by hrozil kolaps Policajného zboru.

„Tie čísla a štatistky, keď si porovnáte roky 2020 až 2023, vtedy ten odchod bol podstatne vyšší ako dnes,“ skonštatoval Šutaj Eštok. Ako ďalej uviedol, nikto si nezakrýva oči pred aktuálnou situáciou.

„Ale nesedíme s vyloženými nohami v kancelárii a tú situáciu riešime,“ zdôraznil minister, pričom pripomenul vládou schválené opatrenia na stabilizáciu situácie v polícii.

Situáciu je potrebné riešiť postupne

Zároveň sa spýtal opozície, ako situáciu riešili oni, keď v predošlých rokoch odchádzalo priemerne 2 000 policajtov. Na to totiž podľa vlastných slov upozorňoval už v roku 2022 ešte ako opozičný poslanec.

„Tú situáciu je potrebné riešiť postupnými krokmi, a to robíme,“ dodal minister vnútra.