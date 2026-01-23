Priateľ či nepriateľ? Čo si o súčasnom americkom prezidentovi myslia Európania?

V Dánsku považuje Trumpa za nepriateľa Európy až 58 percent opýtaných.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Trump
Americký prezident Donald Trump po návrate zo Svetového ekonomického fóra v Davose 22. januára 2026. Foto: AP Photo/Evan Vucci
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Tesná väčšina respondentov v prieskume, ktorý sa v polovici januára uskutočnil v siedmich členských štátoch Európskej únie (EÚ), označila amerického prezidentaDonalda Trumpa za nepriateľa Európy.

Podľa výsledkov, ktoré boli zverejnené v piatok, 51 percent účastníkov prieskumu vníma Trumpa ako „nepriateľa Európy“, kým len osem percent ho považuje za jej priateľa. Ďalších 39 percent uviedlo, že nie je „ani jedno, ani druhé“.

Prieskumu, ktorý sa konal medzi 13. a 19. januárom, teda krátko po jeho hrozbách o zabratí Grónska, sa zúčastnilo tisíc respondentov vo Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Dánsku a Poľsku.

Najkritickejší postoj prejavili obyvatelia Dánska, ktorému Grónsko ako autonómne samosprávne územie patrí. Trumpa považuje za nepriateľa Európy až 58 percent z nich.

Okrem toho štyridsaťštyri percent respondentov vo všetkých siedmich krajinách si myslí, že sa súčasný americký prezident „správa ako diktátor, a rovnaký podiel uviedol, že prejavuje „autoritárske sklony“. Len desať percent sa domnieva, že „rešpektuje demokratické princípy“.

Viac k osobe: Donald Trump
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Americký prezident Európsky prieskum Prieskum verejnej mienky
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk