Dánsko dalo vojakom v Grónsku rozkaz, aby v prípade amerického útoku kládli ozbrojený odpor

Dánski vojaci vyslaní vládou do Grónska dostali rozkaz byť pripravení na boj pre prípad útoku Spojených štátov na autonómne územie Dánskeho kráľovstva. V piatok to uviedla dánska verejnoprávna stanica DR.
Podľa DR armáda minulý týždeň nariadila, aby boli vojaci v Grónsku vybavení ostrou muníciou. Rozkaz zároveň počítal s viacfázovou operáciou vrátane možnosti vyslania ďalších síl a techniky, ak by si to situácia vyžadovala. Následne začali civilné aj vojenské lietadlá prepravovať do Grónska vojakov a vybavenie.
Nebolo to cvičenie
Nasadenie je oficiálne súčasťou dánskeho vojenského cvičenia Arctic Endurance, ktoré má podľa Kodane pokračovať „počas veľkej časti nového roka“. Niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty získajú Grónsko „tak či onak“, vyslalo osem európskych krajín do oblasti niekoľko desiatok vojakov, oficiálne na prípravu cvičenia.
NATO chce posilniť bezpečnosť v Arktíde po tom, čo Trump ustúpil od hrozieb voči Grónsku
Časť zahraničných jednotiek už Grónsko opustila, vrátane približne 15 nemeckých vojakov a niektorých Švédov, ďalší však naďalej prichádzajú. DR zároveň informovala o širokej politickej podpore v Dánsku – naprieč vládou aj opozíciou – pre obranu územia v prípade amerického útoku.
Trump ustúpil
Trump tento týždeň po rokovaniach so šéfom NATO Markom Ruttem ustúpil od hrozieb, že by Spojené štáty mohli Grónsko obsadiť silou, a vyhlásil, že dosiahol „rámec dohody“ o budúcnosti arktického ostrova.
USA a Dánsko budú rokovať o úprave obrannej dohody o Grónsku z roku 1951
Predtým však použitie sily výslovne nevylučoval a opakovane tvrdil, že USA Grónsko potrebujú z dôvodov „národnej bezpečnosti“. Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen sa k informáciám DR v piatok odmietol vyjadriť.