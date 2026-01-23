NATO chce posilniť bezpečnosť v Arktíde po tom, čo Trump ustúpil od hrozieb voči Grónsku

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO)Mark Rutte a dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v piatok dohodli, že Aliancia by mala posilniť svoje pôsobenie v oblasti bezpečnosti v Arktíde. Rokovanie oboch lídrov prišlo po tom, čo americký prezident Donald Trump ustúpil od hrozieb prevziať kontrolu nad Grónskom.
„Spolupracujeme na tom, aby bolo celé NATO bezpečné, a nadviažeme na našu spoluprácu s cieľom posilniť odstrašenie a obranu v Arktíde,“ napísal Rutte na sociálnej sieti X po stretnutí s Frederiksenovou v Bruseli.
Uspokojený Trump
Dánska premiérka, ktorá sa mala v piatok presunúť do Grónska na rokovania s tamojším premiérom, potvrdila, že v tejto otázke panuje zhoda. „Zhodujeme sa, že NATO by malo zvýšiť svoju angažovanosť v Arktíde,“ uviedla. Podľa nej sú „obrana a bezpečnosť v Arktíde záležitosťou celej Aliancie“.
Stretnutie nadväzuje na Trumpovo vyhlásenie zo stredy, keď tvrdil, že s Ruttem dosiahol rámcovú dohodu, ktorá ho uspokojila po jeho požiadavkách na získanie Grónska, ktoré je autonómnym územím Dánska. Americký prezident následne ustúpil od hrozieb prevzatia ostrova aj od zavedenia ciel voči spojencom v NATO, ktorí sa jeho plánu postavili.
Chýbajú podrobnosti
Podrobnosti o tom, čo presne bolo dohodnuté, neboli zverejnené. Predstavitelia Aliancie však potvrdzujú, že súčasťou diskusií bolo posilnenie bezpečnosti v arktickom regióne. Frederiksenová už vo štvrtok uviedla, že spojenci v NATO sa zhodujú na potrebe „trvalej prítomnosti“ Aliancie v Arktíde, vrátane priestoru okolo Grónska.
V rámci aliancie sa objavili aj úvahy o zriadení novej misie NATO v Arktíde, hoci vojenskí velitelia zdôrazňujú, že konkrétne plánovanie sa zatiaľ nezačalo. Zdroje oboznámené s rokovaniami Rutteho s Trumpom zároveň uviedli, že Dánsko a Spojené štáty by mohli pristúpiť k prehodnoteniu dohody z roku 1951, ktorá upravuje rozmiestnenie amerických síl v Grónsku.