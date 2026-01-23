Generál Zmeko sa v Bruseli rozlúčil s funkciou, NATO diskutovalo o bezpečnosti Ukrajiny

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SRDaniel Zmeko rokoval v centrále NATO v Bruseli o vojenských aspektoch NATO aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii. Súčasne išlo o jeho posledné zasadanie vo funkcii náčelníka generálneho štábu. Rokovanie Vojenského výboru NATO sa uskutočnilo 21. a 22. januára.
Ako spresnil hovorca OS SR Štefan Zemanovič, hlavnou témou rokovania bola aktuálna bezpečnostná situácia na Ukrajine, ktorej hodnotenie predniesol Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl generál Oleksandr Syrskyj. Náčelníci generálneho štábu sa ďalej oboznámili s aktuálnym stavom prípravy Koalície ochotných, ktorá by sa mala podieľať na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.
Arktický región a kolektívny prístup NATO
Náčelníci generálnych štábov sa spoločne zhodli na tom, že kohézia a interoperabilita je pre NATO nevyhnutná. Zmeko je presvedčený, že vývoj nových technológií proti aktuálnym hrozbám musí rovnako spĺňať požiadavky interoperability, cenovej dostupnosti, rýchlosti implementácie a možnosti participácie všetkých spojencov na ich vývoji a produkcii.
Zmeko hodnotí rok 2025 ako prelomový, armáda splnila výcvik aj krízové úlohy
Témou diskusie boli aj vojenské aktivity Severoatlantickej aliancie v euroatlantickom priestore a v arktickom priestore medzi Kanadou, Grónskom, Islandom a Veľkou Britániou. Náčelníci sa pritom zhodli na podpore návrhu na posilnenie angažovanosti NATO pri zaistení bezpečnosti spojencov v arktickom regióne. Generál Zmeko súčasne zdôraznil nutnosť kolektívneho prístupu za dodržiavania základných hodnôt NATO.
Skúsenosti z konfliktu na Ukrajine
Vojenský výbor NATO ďalej rokoval o bezpečnostnej situácii v indo-pacifickom priestore, a to za účasti vojenských lídrov z Austrálie, Japonska, Kórejskej republiky a Nového Zélandu. V partnerskom formáte s Gruzínskom sa členské krajiny zhodli na potrebe pokračovania praktickej vojenskej spolupráce medzi NATO a Gruzínskom.
Pellegrini a Kaliňák navštívili slovenských vojakov v misii KFOR, prezident zapálil aj štvrtú adventnú sviečku – VIDEO, FOTO
Na zasadanie vojenského výboru nadviazala aj Konferencia k implementácii poznatkov a skúseností z konfliktu na Ukrajine do operačného plánovania a rozvoja spôsobilostí NATO.Okrem náčelníkov generálnych štábov sa na konferencii zúčastnili aj ukrajinskí vojenskí experti a akademická obec.
V závere zasadnutia Vojenského výboru NATO sa predseda Vojenského výboru Admirál Cavo Dragone zároveň oficiálne rozlúčil s generálom Zmekom, pre ktorého bolo toto zasadanie posledným vo funkcii náčelníka GŠ OS SR.