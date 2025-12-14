Danko popiera obvinenie, že by bol v parlamente opitý. Za napätie a potýčky môže Pellegrini, tvrdí.

Tvrdenia opozície, že predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Národnej rady SRAndrej Danko bol v parlamente pod vplyvom alkoholu, nie sú podľa neho pravdivé. Ako vyhlásil v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, alkohol piť nemôže zo zdravotných dôvodov.
„Každý, kto pozná môj zdravotný stav – keď mi vybrali nádor – vie, že môžem si tak štrngnúť, trošku posedieť s kamarátmi, a to je všetko,“ povedal Danko. Ohradil sa pritom proti tvrdeniu, že „Dušan Muňko, Dušan Tittlel a Danko ožratí vyskakovali na Igora Matoviča“.
V parlamente bolo pri schvaľovaní novely Trestného zákona horúco, došlo aj k fyzickej roztržke – VIDEO
„Ak v sále na vás niekto kričí, vy zmeníte správanie a zrazu ste tvrdí, a zrazu vám ukáže Jana Bittó Cigániková prostredník potom aj Michal Sabó, hovoria vám, že ste zlodeji, vrahovia, tak áno, potom sa bránite,“ dodal Danko.
Za všetko môže Pellegrini
Za napätie a potýčky v parlamente môže prezident Peter Pellegrini, skonštatoval Danko. Ako ďalej uviedol, „prezident hrá na dve strany“, čo dokazuje aj to, že na svoju cestu do Ameriky v septembri tohto roka zobral ľudí z prostredia mimovládok a spoločnosti Eset, a nezobral ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.
Smer nepodporí Pellegriniho v budúcich voľbách, Fico sa vyjadril aj k telefonátu s predsedom Európskej rady
Danko ďalej kritizoval, že prezident vrátil parlamentu zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) vo štvrtok neskoro popoludní, a poslanci museli o transformácii ÚOO rokovať v noci, boli unavení a nervózni.
Danko odmieta chodiť na Úrad vlády, Lajčáka vníma ako hrozbu pre Fica – VIDEO
„Keď vidí prezident, že dva týždne sa rokuje, a vie, že je pred Vianocami, štvrtok večer, a on zo záhadných dôvodov už vopred avizuje, že zákon, ktorý je predmetom takého sporu, vráti, to je ako keby olej nalial do ohňa,“ uviedol Danko s tým, že prezident chcel byť za „chrumkavého“ a vrátil zákon s vedomím, že konflikt bude.
Podpora v prezidentských voľbách
Šéf SNS je zároveň rád, že okrem jeho strany aj koaličný Smer-SD uviedol, že Pellegriniho už nepodporia v prípade ďalšej kandidatúry za prezidenta, keďže hrá na dve strany. „Buď ho vydierajú, alebo zmäkol,“ skonštatoval Danko. Prezident podľa neho totiž potopil predsedu strany Hlas-SDMatúša Šutaja Eštoka, keďže ten presadzoval transformáciu ÚOO.
Danko kritizoval Pellegriniho a hovoril o podraze, SNS ho už v kandidatúre nepodporí – VIDEO
„Eštok príde so zákonom, povie, že toto je problém. My ho v SNS so škrípajúcimi zubami podporíme, Pellegrini to vráti naspäť a potom sa čuduje vo videu, že sa tam (v parlamente, pozn. SITA) poslanci hádali a bili,“ doplnil Danko.