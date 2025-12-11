V parlamente bolo pri schvaľovaní novely Trestného zákona horúco, došlo aj k fyzickej roztržke – VIDEO

Poslanci v Národnej rade SR sa vo štvrtok večer pri schvaľovaní novely Trestného zákona pochytili, došlo aj k fyzickej roztržke. Predseda opozičného Hnutia SlovenskoIgor Matovič zverejnil na sociálnej sieti video, ktoré sa začína tým, že Matovič natáča koaličných poslancov a hovorí: „Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi (podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, Smer-SD)“. Jeden z nich po ňom hodil plastovú fľašu, malo by ísť o Erika Vlčeka (Hlas-SD).
Následne zrejme prišla výzva na to, aby bývalý premiér nahrávanie prerušil, lebo počuť ako sa pýta: „Prečo by som to vypínal?“. Na záberoch potom vidieť fyzickú roztržku medzi poslancami, viditeľní sú poslanci Hlasu aj Hnutia Slovensko, pričom jedného z nich počuť, ako opakovane kričí: „Čo ma držíš?“, a potom sa rovnako opakovane pýta „Čo ma škrtíš?“. Matovič mal tiež krátku slovnú výmenu s jednou z koaličných poslankýň, ktorá sa po ňom zahnala, ďalší koaliční poslanci sa ale postavili medzi nich.
V pozadí počuť spev, znie pieseň Na Kráľovej holi (predstavitelia strany Smer-SD ju spievali počas volebnej noci na jeseň v roku 2023 v ktorých strana zvíťazila – pozn. SITA), rovnako počuť hlasný piskot. Podľa dostupných informácií ju spievali poslanci vládnej koalície. Predseda Hnutia Slovensko chodil po pléne a ďalej natáčal poslancov koalície. V sále sa v tej chvíli rozliehala hymna SR, tú mali spievať poslanci hnutia Progresívne Slovensko.
Novela Trestného zákona bola za ohlušujúceho piskotu opozície schválená hlasmi 76 poslancov
Matovič na ďalších záberoch kritizuje schválenie novely Trestného zákona. Natáčal aj svojich poslaneckých kolegov, ktorí sa kriticky vyjadrili k fyzickej potýčke. Vyhrotenej situácii predchádzala aj roztržka medzi Matovičom a koaličnou poslankyňou Zuzanou Plevíkovou (Smer-SD).
Parlament napokon schválil novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane. „Prílepky“ k novele počas dňa kritizovali predstavitelia opozície, v úprave postavenia kajúcnikov vidia pomoc napríklad pre Tibora Gašpara alebo Norberta Bödöra.