Národná hanba Slovenskej republiky - KOMENTÁR

V Národnej rade Slovenskej republiky, kde by sa mali rodiť zákony formujúce budúcnosť národa, sa tento týždeň odohrala scéna hodná skôr lacného cirkusového šapitó, než vážnej demokratickej inštitúcie.
Pod rúškom nočného rokovania o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti – zákona, ktorý parlament napokon schválil prelomením prezidentovho veta – sa slovenská politická scéna odhalila v celej svojej surovej podobe: krik, pískanie na píšťalky, vulgarizmy, búchanie do stolov, hádzanie plastových fliaš a dokonca pokusy o fyzické potýčky.
V parlamente bolo pri schvaľovaní novely Trestného zákona horúco, došlo aj k fyzickej roztržke – VIDEO
Opoziční poslanci, predovšetkým z hnutia Slovensko na čele s Igorom Matovičom, sa snažili narušiť priebeh schôdze verbálnymi útokmi a provokáciami – Matovič sa už popoludní počas Hodiny otázok postavil za chrbát premiéra Roberta Fica, neskôr prišiel k Tiborovi Gašparovi s plagátom, koaliční zákonodarcovia reagovali spevom, opozícia štátnou hymnou. Situácia vygradovala do absurdity, keď poslanec koalície Erik Vlček z Hlasu-SD hodil fľašu smerom k Matovičovi a do fyzických potýčok medzi zákonodarcami.
Prečo parlamentná polícia nezasiahla pri agresívnom správaní v rokovacej sále? Podľa experta by mali kompetentní čo najskôr sprísniť smernice
Parlamentná stráž, napriek šokujúcim záberom kolujúcim na sociálnych sieťach, nezasiahla. Bezpečnostní experti označili túto situáciu za zlyhanie, ktoré si vyžaduje okamžité sprísnenie pravidiel, aby sa podobné divadlo pred očami občanov už nikdy neopakovalo.
Tento chaos nie je ojedinelým incidentom, ale symptómom hlbšej erózie politickej kultúry na Slovensku. V krajine, kde by dialóg mal byť založený na argumentoch a vzájomnom rešpekte, sa čoraz častejšie uchyľujeme k primitívnym prejavom nenávisti a agresivity. Verejnosť, ktorá to sleduje v priamom prenose, nevidí štátnikov, ale bitkárov na dvore, kde víťazí ten, ktorý kričí najhlasnejšie alebo sotí do súpera čo najsilnejšie. Takáto scéna neponižuje len jej aktérov – ponižuje celý národ, ktorý si zaslúži predstaviteľov schopných viesť debatu s dôstojnosťou, nie s píšťalkami, fľašami a už vôbec nie cez fyzické násilie.
Ak sa slovenská politika nechce stať trvalým cirkusom bez šance na vážené publikum, musí sa vrátiť k základom: k rešpektu, k zodpovednosti a k uvedomeniu, že parlament nie je ring, ale chrám demokracie. Inak riskujeme, že diváci – občania – ich opustia, odídu, navždy.