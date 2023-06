Danko je presvedčený, že Putin je priateľom Slovensko a vyjadril sa aj k vojne na Ukrajine

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v nedeľu v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo nedokázal zhodnotiť sobotný pokus o puč v Rusku.

Rusov z území nikto nevytlačí

Povedal, že nie je vojak ani odborník, profesionál, aby to hodnotil. „Vždy sa pri takýchto situáciách stane nejaké napätie. Toto bolo včera podané tak, akoby to bola neviem aká pohroma,“ povedal.

Danko dodal, že v prípade vojny na Ukrajine nie je zástancom ani Ruska, ani Ukrajiny, majú si konflikt vyriešiť sami.

Zároveň naznačil, že územie, ktoré si nárokuje Rusko, by malo byť ruské. „Rusov nikto odtiaľ nevytlačí. Určite už nebude obnovený stav pred vojnou. To územie nebolo ukrajinské,“ povedal.

Vystúpenie z Európskej únie

Na otázku moderátora Michala Kovačiča, či je podľa neho Vladimir Putin priateľom Slovenska, odpovedal, „ja som presvedčený, že áno“.

Podľa Danka by bolo nezodpovedné v tejto chvíli rozprávať o vystúpení z Európskej únie. „Z EÚ sa nevystupovalo ani za našej vlády, nikdy som to neotváral,“ povedal Danko. Dodal, že nikdy nepovedal, že Slovensko by malo vystúpiť z EÚ.

Moderátor relácie Michal Kovačič mu pripomenul, že vo videu, ktoré pri príležitosti Brexitu nahral pred časom v Londýne, hovorí, že nás možno čochvíľa čaká debata o odchode z EÚ. Danko to odôvodnil tým, že Brusel prijíma rozhodnutia, s ktorými nesúhlasí a považuje to za problém.