Prigožin chce zosadiť Šojgua a jeho vojaci obsadili Rostov, Putin hovorí o zrade (online/video+foto)

Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin tvrdí, že so svojimi vojakmi prišiel do ruského mesta Rostov nad Donom. Z videozáznamu zverejneného v sociálnych médiách sa zdá, že Prigožin je v tomto meste na juhu Ruska. V Rostove nad Donom je sídlo ruskej armády, ktoré riadi boje na Ukrajine.

V piatok Prigožin vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu, ktorá sa začala vlani vo februári, bola odôvodnená lžami a „zlo“ v ruskom vojenskom vedení sa musí zastaviť. Potom povedal, že ruské ministerstvo obrany prikázalo raketový útok proti poľným táborom Wagnerovej skupiny na Ukrajine, ktorý zabil mnoho bojovníkov. Informuje o tom web news.sky.com.

Wagner forces have surrounded the headquarters of the Russian Southern Military district in Rostov. It is really happening…#Coup #Russia #Rostov pic.twitter.com/ZuylmBYsHJ — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

Ruské úrady už Prigožina pre jeho hrozby, že zosadí ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, vyšetrujú. Oznámili to v piatok po Prigožinovom vyhlásení, v ktorom obvinil ruského ministra obrany z prikázania raketového útoku proti poľným táborom Wagnerovej skupiny na Ukrajine, kde wagnerovci bojujú v mene Moskvy proti ukrajinskej armáde.

Yevgeny Prigozhin in Rostov: “We lost huge amount of territories in Ukraine. The Russian losses in Ukraine are 3-4 times higher than reported by the Russian High Command. Up to 1000 casualties a day (KIA + WIA).”#Coup #Rostov #Russia pic.twitter.com/mz0cSvVtpk — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

Prigožin vyhlásil, že jeho vojaci teraz pôjdu potrestať Šojgua a vyzval ruskú armádu, aby nekládla odpor. Prigožin uviedol, že „nejde o ozbrojenú vzburu ale o pochod spravodlivosti“. Ruské ministerstvo obrany odmietlo Prigožinove tvrdenia a ruský Národný protiteroristický výbor oznámil, že začal trestné vyšetrovanie na základe obvinenia z vyzývania na vojenský prevrat.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že ruský prezident Vladimir Putin bol o situácii informovaný, a dodal, že „boli prijaté všetky nevyhnutné opatrenia“.

Online (minúte po minúte)

situácia v Rusku a vojna na Ukrajine

9:23 Putin tiež uviedol, že tí, ktorí organizovali a pripravili ozbrojenú vzburu, sa budú za to zodpovedať.

9:17 K situácii sa už vyjadril aj ruský prezident Vladimir Putin a okrem iného povedal, že ozbrojená vzbura je zradou voči Rusku a jeho ľudu.

9:00 Moskovský starosta Sergej Sobjanin na komunikačnej platforme Telegram oznámil, že v meste sa prijímajú „protiteroristické opatrenia“. „V súvislosti s prichádzajúcimi informáciami sa v Moskve prijímajú protiteroristické opatrenia s cieľom posilniť bezpečnosť,“ napísal Sobjanin. Podľa starostu k ním patria dodatočné kontroly na cestách a obmedzenie verejných zhromaždení v meste. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Wagner forces have surrounded the headquarters of the Russian Southern Military district in Rostov. It is really happening…#Coup #Russia #Rostov pic.twitter.com/ZuylmBYsHJ — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

8:13 Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vyzvala vojakov žoldnierskej Wagnerovej skupiny, aby zatkli svojho šéfa Jevgenija Prigožina a odmietli uposlúchnuť jeho „zločinecké a zradné príkazy“. Prigožin v piatok vyhlásil, že zosadí ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, pretože podľa neho prikázal raketový útok proti poľným táborom Wagnerovej skupiny na Ukrajine. FSB označila Prigožinove tvrdenia za „bodnutie do chrbta ruským vojakom“ a uviedla, že ide o podnecovanie na ozbrojený konflikt v Rusku.

Russian military spotted around Prigozhin’s restaurant on Vasilyevsky Island in Saint Petersburg. pic.twitter.com/48pqusogkZ — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

8:00 Vitajte pri online textovom prenose (minúta po minúte) v súvislosti so situáciu v Rusku a vojnou na Ukrajine