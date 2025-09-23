Ukrajinské drony útočili na Moskvu, lietadlá leteli nebezpečne nízko nad mrakodrapmi - VIDEO

Moskva zneškodnila desiatky ukrajinských bezpilotných lietadiel, letiská boli dočasne uzavreté.
Ukrajina počas noci na utorok uskutočnila sériu útokov dronmi na Moskvu. Ako referuje web Kyiv Independent, podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobianina bolo zostrelených 34 ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že celkovo bolo zostrelených 69 ukrajinských dronov nad deviatimi ruskými regiónmi vrátane Moskovskej oblasti a okupovaného Krymu. V dôsledku útokov bol uzavretý vzdušný priestor nad Moskvou, čo viedlo k dočasnému pozastaveniu prevádzky na moskovských letiskách.

Napriek tomu sa na sociálnych sieťach objavili videá lietadiel, ktoré počas útokov ukrajinských dronov leteli tesne nad strechami moskovských mrakodrapov. Sobianin uviedol, že neboli hlásené žiadne obete ani škody. Kyjev nezverejnil žiadne vyjadrenie k týmto útokom a nezávislé overenie informácií nie je momentálne možné.

Tieto útoky prichádzajú v čase, keď Rusko pokračuje v pravidelných raketových útokoch na civilnú infraštruktúru na Ukrajine, pričom mierové rokovania nepriniesli žiadne konkrétne výsledky. V noci na utorok ruské letecké útoky na Ukrajinu zabili dvoch ľudí. Podľa ukrajinských predstaviteľov Rusko odpálilo na Ukrajinu tri rakety a 115 dronov.

