Poľsko zostrelí nepriateľské lietadlá, ak vletia do jeho vzdušného priestoru, vyhlásil Tusk

Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Poľský premiér Donald Tusk. Foto: Kancelária poľského predsedu vlády via AP
Poľský premiér Donald Tusk povedal, že Varšava zostrelí nepriateľské lietadlá, ak narušia poľský vzdušný priestor. Informuje o tom web Politico. „Poviem to veľmi jasne. Ak lietajúce objekty preletia nad Poľskom, zostrelíme ich bez ďalšej diskusie,“ povedal v pondelok Tusk.

Vyhlásenie prišlo po sérii incidentov, pri ktorých ruské drony vnikli do vzdušného priestoru Poľska a Rumunska. Ostatný incident sa stal v piatok, keď tri ruské stíhačky MiG-31 vleteli do estónskeho vzdušného priestoru, kde zotrvali 12 minút.

Poľský premiér dodal, že chce mať „stopercentnú istotu“, že spojenci v NATO budú akýkoľvek vpád vnímať rovnako, aby Poľsko „neostalo osamotené, ak by konflikt vstúpil do veľmi akútnej fázy“.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil, že aliancia odštartuje novú odstrašujúcu iniciatívu s názvom Východná stráž ako reakciu na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi.

Poľsko hľadá účinnejšie spôsoby, ako čeliť prípadným ruským narušeniam vzdušného priestoru, aby nemuselo nasadzovať stíhačky a drahé rakety proti lacným dronom. Tusk povedal, že v nejasných prípadoch bude treba reakciu veľmi dobre zvážiť, aby sa predišlo eskalácii. Takýmito prípadmi boli nedávne prelety ruských stíhačiek nad poľskou ťažobnou plošinou Petrobaltic v Baltskom mori mimo poľských teritoriálnych vôd.

