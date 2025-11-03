Pred odletom na jesennú dovolenku ušetríte desiatky eur, musíte sa však vyhnúť pasciam na letisku

Letiská sú štartovacou čiarou dovoleniek, no často aj miestom, kde nepozornosť a emócie oberú cestujúcich o značnú časť rozpočtu. Podľa odborníkov sú práve letiská prostredím, ktoré je navrhnuté tak, aby v ľuďoch vyvolávalo impulzívne správanie a podnecovalo neplánované míňanie. S rastúcim časom stráveným na letiskách, a to najmä pri prestupoch alebo skorých ranných letoch, stúpa aj riziko zbytočných výdavkov.
Jesenné mesiace sú pre Slovákov obľúbeným časom na cestovanie. Letenky mimo hlavnej sezóny sú cenovo výhodnejšie a čoraz viac cestujúcich volí nielen európske mestá, ale aj vzdialenejšie exotické destinácie.
Medzi najžiadanejšie patria Taliansko, Španielsko, Grécko, Cyprus, Portugalsko a Malta, pričom rastie záujem aj o Thajsko a Indonéziu. Priemerná cena jesennej letenky sa pohybuje na úrovni 144 eur, čo je takmer o osem percent menej ako v letných mesiacoch.
Letiská pracujú s emóciami
Túto úsporu však často vykompenzujú výdavky priamo na letisku. Podľa amerických dát minie priemerný cestujúci na letisku približne 126 eur. Najčastejšie ide o náklady spojené s jedlom, nápojmi a nákupmi v duty free zónach, ktoré sú marketingovo nastavené tak, aby pôsobili výhodne, hoci často nie sú.
„Letiská pracujú s emóciami. Vzrušenie z cesty, nervozita z odletu aj očakávanie oddychu robia ľudí zraniteľnejšími pri nákupných rozhodnutiach,“ hovorí Daniela Chovancová z Kiwi.com.
Ako zbytočné náklady eliminovať?
Odborníci preto odporúčajú viacero spôsobov, ako výdavky eliminovať. Jedným z najčastejších zbytočných nákladov sú poplatky za nadváhu batožiny. Cestujúci by si preto mali kufor odvážiť ešte doma a ak je to nutné, vopred si online priplatiť väčší batožinový limit.
Významnou položkou môže byť aj voda. Opakovane použiteľná fľaša, ktorú si cestujúci naplní po absolvovaní bezpečnostnej kontroly, ušetrí niekoľko eur a zároveň znižuje ekologickú stopu.
Ušetriť sa dá aj na jedle. Vlastné občerstvenie ako sendviče, sušienky alebo ovocie možno preniesť cez kontrolu, pokiaľ neobsahuje tekutiny. Takéto jedlo je spravidla lacnejšie, chutnejšie a zdravšie ako ponuka letiskových fast foodov.
Duty free zóny nemusia byť výhodou. Ceny parfumov, kozmetiky či alkoholu sú často porovnateľné alebo dokonca vyššie ako v bežných obchodoch. Najlepšou ochranou pred impulzívnymi nákupmi je pripravený zoznam a rýchla online kontrola cien.
Ušetriť sa dá aj na zábave a doprave
Nezanedbateľné sú aj náklady na zábavu. Letiskové ceny za časopisy, knihy alebo WiFi pripojenie bývajú vysoké. Oveľa výhodnejšie je pripraviť si podcasty, hudbu alebo seriály vopred.
Napokon je tu doprava z letiska. Taxíky a shuttle služby patria k najdrahším možnostiam. Výhodnejšia býva mestská hromadná doprava alebo aplikácie lokálnych taxi služieb, ktoré sa oplatí nainštalovať ešte pred cestou.
Letiská sú miestom, kde sa stretáva komfort s konzumnou stratégiou. Kto sa však pripraví, ten nemusí míňať zbytočne. Ušetrené peniaze sa v cieľovej destinácii môžu premeniť na zážitky, ktoré majú väčšiu hodnotu ako náhodný nákup pri odletovej bráne.