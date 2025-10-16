Jesenné tipy: Navštívte 5 ukrytých jaskýň na Slovensku bez davov

Slovensko ponúka množstvo jaskýň, no nie všetky sú preplnené turistami. Vybrali sme pre vás päť menej známych, no verejne prístupných jaskýň, ktoré zaujmú svojou atmosférou, históriou aj prírodnou výzdobou. Nájdete medzi nimi dobrodružné trasy aj pohodové prehliadky pre rodiny.
1. Jaskyňa mŕtvych netopierov – Nízke Tatry
Na južných svahoch Ďumbiera sa ukrýva miesto, ktoré Vám vezme dych – nie len svojou krásou, ale najmä surovou autenticitou a dávkou adrenalínu. Jaskyňa mŕtvych netopierov je unikátom nielen na Slovensku – ide o jedinú vysokohorskú jaskyňu v krajine sprístupnenú verejnosti so speleologickým výstrojom.
Ako sa tam dostať?
Najlepším východiskovým bodom je Trangoška pri obci Bystrá, kde začína stúpanie cez krásne lesy Nízkych Tatier. Po vyše hodine výstupu dorazíte k jaskynnému vchodu na vrchu Ďumbiera v nadmorskej výške 1 500 m.
História a zaujímavosti
Názov jaskyne pochádza z nálezov kostier vyhynutých druhov netopierov, starých až 6 000 rokov. Objavená bola v 80. rokoch 20. storočia a sprístupnená len pre tých, ktorí sa neboja špiny, rebríkov a výšok. Prehliadka trvá vyše 2 hodín, vedie cez úzke šachty, strmé rebríky a rozsiahle siene s fascinujúcou výzdobou.
Čo vidieť v okolí?
Po návrate z podzemia odporúčam pokračovať ďalej na vrchol Ďumbiera alebo si oddýchnuť pri Chate M. R. Štefánika. Príroda Nízkych Tatier je tu nespútaná, panoramatické výhľady nezabudnuteľné.
2. Opálové bane Dubník – Slanské vrchy
Kde inde by ste mohli kráčať po stopách monarchov, šľachty a baníkov zároveň? V podzemí Dubníka sa kedysi ťažil prírodný opál, ktorý žiaril na klenotoch cisárovien a dokonca aj v parížskom Louvri.
Ako sa tam dostať?
Opálové bane sa nachádzajú neďaleko obce Červenica v Slanských vrchoch (okres Prešov). Najlepší prístup je autom – z obce vedie značený chodník lesom, približne 30 minút chôdze.
História a zaujímavosti
Bane boli aktívne už od 16. storočia a Slovensko bolo vtedy jediným miestom v Európe, kde sa opál ťažil. Najznámejší kameň – „Harlekýn“, vážiaci 594 gramov – dnes obdivujú vo Viedni. Dnes môžete navštíviť podzemné chodby s lampášmi a prilbou na hlave, kde zaručene pocítite ducha starých čias.
Čo vidieť v okolí?
Oblasť Slanských vrchov je pokojná, divoká a málo navštevovaná. V okolí odporúčam výstup na vrch Šimonka, či prechádzku k slanským jazerám, kde sa zrkadlí obloha medzi stromami.
3. Brestovská jaskyňa – Západné Tatry
V tieni Západných Tatier, pri obci Zuberec, leží jaskyňa, ktorá dýcha vodou. Brestovská jaskyňa je prvou sprístupnenou riečnou jaskyňou na Slovensku, a napriek svojej kráse zatiaľ uniká turistickému ruchu.
Ako sa tam dostať?
Jaskyňa sa nachádza priamo pri Múzeu oravskej dediny. Môžete sem prísť autom alebo autobusom – výborné spojenie je z Tvrdošína alebo Dolného Kubína.
História a zaujímavosti
Dlhé roky bola jaskyňa známa len speleológom. Po rozsiahlej rekonštrukcii bola sprístupnená v roku 2016 a ponúka autentický zážitok – bez umelých lámp, len s čelovkou a prilbou. Vnútri počujete zurčiaci potok, vidíte prírodné mosty, sintrové jazierka a útvary vytvorené vodou.
Čo vidieť v okolí?
Nezabudnite navštíviť samotné Múzeum oravskej dediny – nádherný skanzen v lone prírody. V okolí sa nachádzajú tiež trasy do Roháčov, či k Roháčskym plesám, ktoré na jeseň hýria farbami.
4.Harmanecká jaskyňa – Veľká Fatra
Jedna z najkrajších, no najmenej známych verejne sprístupnených jaskýň na Slovensku. Nachádza sa neďaleko Banskej Bystrice, ale jej poloha hlboko v lese ju chráni pred preplnenými skupinami.
Ako sa tam dostať?
Z hlavnej cesty medzi Banskou Bystricou a Kremnicou odbočíte na parkovisko pri obci Dolný Harmanec. Odtiaľ Vás čaká asi 1,5 km stúpanie po lesnom chodníku (30 – 45 minút).
História a zaujímavosti
Objavená v roku 1932 lesníkom, dnes sprístupňuje 720 metrov chodieb, kde sa ukrývajú obrovské biele sintrá, jazierka a stalagmity. Známa je aj výskytom netopierov – až 11 druhov tu našlo domov.
Čo vidieť v okolí?
Po návšteve sa môžete vydať na hrebeňovku Veľkej Fatry, navštíviť Harmanecký tunel, alebo si urobiť výlet k vodopádu Bystré. Jesenné farby lesov v tejto oblasti sú čírym balzamom pre dušu.
5. Važecká jaskyňa – Nízke Tatry
Nenápadná, no očarujúca – Važecká jaskyňa sa nachádza na rozhraní Liptova a Spiša. Krátka, ale mimoriadne pekná jaskyňa s bohatou výzdobou, ktorá Vás prekvapí svojou útulnosťou.
Ako sa tam dostať?
Leží priamo pri obci Važec, dostupná autom alebo vlakom – železničná stanica je len pár minút chôdze.
História a zaujímavosti
Objavená bola v roku 1922 a patrí k najmenším verejne prístupným jaskyniam – sprístupnená je trasa dlhá len 235 metrov, no každé zastavenie ponúka niečo nové. Jaskyňa je známa nálezmi kostí jaskynného medveďa, ktoré dodávajú miestu prastarý rozmer.
Čo vidieť v okolí?
Nádherný výhľad na Tatry, návšteva Važeckej kultúrnej izby, alebo prechádzka k riečke Biely Váh. Ideálna zastávka pri ceste smerom do Vysokých Tatier alebo na Liptov.