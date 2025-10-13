Čo sa oplatí viac? Rezervovať letenku u leteckej spoločnosti, alebo cez online agentúru?

Cestovanie lietadlom nemusí byť vždy finančne náročné, najmä ak viete, kde hľadať najlepšie ponuky. Mnohí cestujúci sa spoliehajú na online cestovné agentúry (OTA), ktoré často ponúkajú letenky lacnejšie než samotné aerolínie. No nie všetko, vyzerá lacno, aj v skutočnosti je, referuje portál Euronews.
Ak sa snažíte cestovať čo najlacnejšie, online cestovné agentúry (tzv. OTA) môžu na prvý pohľad pôsobiť ako výhodná voľba, ponúkajú letenky často lacnejšie než samotné aerolinky.
Nízkonákladový prepravca Ryanair však nedávno upozornil na to, že tieto agentúry si podľa neho účtujú premrštené poplatky za doplnkové služby, ako sú výber sedadla či príručná batožina. Vyzval preto európske vlády, aby zasiahli a chránili spotrebiteľov pred skrytými nákladmi.
Jeho obvinenia voči konkrétnej agentúre eDreams ODIGEO však napokon neobstáli pred súdom, ktorý ich označil za nepodložené a zavádzajúce.
Čo je teda výhodnejšie pre vašu peňaženku? Rezervovať letenku priamo cez web leteckej spoločnosti, alebo veriť OTA, že vás neoklamú?
Ako je to s poplatkami?
Podľa správy Ryanairu môžu online agentúry navýšiť ceny za doplnkové služby až o 176 percent. Ide najmä o poplatky za výber sedadla, príručnú batožinu či prednostný nástup do lietadla. Letecká spoločnosť zároveň tvrdila, že takáto cenová politika poškodzuje cestujúcich naprieč Španielskom aj zvyškom Európskej únie.
Tvrdenia Ryanairu však narazili na právnu stopku. V júli súd rozhodol, že obvinenia voči platforme eDreams ODIGEO boli nepodložené a nepredstavovali legitímnu, faktami podloženú informačnú kampaň.
Ako skutočne získať najvýhodnejšiu ponuku?
Hoci súd zamietol obvinenia Ryanair, je pravdou, že niektoré lákavé ponuky od online agentúr môžu nakoniec vyjsť drahšie než rezervácia priamo u leteckej spoločnosti, a to najmä ak započítame všetky doplnkové služby.
Online agentúry často oslovujú zákazníkov nízkou základnou cenou letenky. No už pri pridávaní batožiny či výbere sedadla sa konečná suma môže výrazne navýšiť. Analýza spotrebiteľskej organizácie Which? z roku 2023 porovnala 28 cien naprieč štyrmi aerolinkami a štyrmi OTA a ukázala, že v niektorých prípadoch bola rezervácia cez agentúru až o 115 € drahšia ako priamy nákup.
Mnohé aerolinky dnes preto na svojich stránkach zverejňujú zoznam oficiálnych partnerov a distribútorov, aby cestujúci vedeli, komu dôverovať.
Napríklad easyJet spolupracuje s platformami ako Duffel, Amadeus, Travelport, Peakwork či Kyte. WizzAir zasa uzavrel partnerstvo s TravelFusion, aby zlepšil dostupnosť a cenovú transparentnosť svojich letov po Európe.
Zákazníkom sa preto odporúča porovnať si konečnú cenu, a to vrátane všetkých doplnkov ešte predtým, než kliknú na „kúpiť“. Lacná letenka na začiatku môže byť na konci najdrahšou voľbou.