7 tipov na najkrajšie prírodné hojdačky na Slovensku, ktoré musíte vidieť

Slovensko ponúka množstvo výhľadových miest, no v posledných rokoch si čoraz väčšiu obľubu získavajú drevené hojdačky umiestnené priamo v prírode. Sú voľne dostupné, často na turistických trasách a ponúkajú nielen príjemný oddych, ale aj zaujímavý cieľ výletu. Prinášame vám výber siedmich najkrajších prírodných hojdačiek, ktoré sú stále aktuálne a funkčné v roku 2025.
1. Zázrivá
Táto hojdačka patrí k najikonickejším na Slovensku a právom si drží prvé miesto v rebríčkoch prírodných vyhliadok. Nachádza sa na lúke neďaleko sedla Rovná hora v Zázrivej, s priamym výhľadom na Malý aj Veľký Rozsutec. Miesto je ľahko dostupné, približne 25 minút chôdze od časti Petrová, po nenáročnej cestičke.
Hojdačka je pevne ukotvená, vyrobená z masívneho dreva a okolie je pravidelne udržiavané vďaka miestnym dobrovoľníkom. Ak hľadáte miesto, kde spojiť krátku túru s výnimočnou fotografiou a tichým výhľadom, ste na správnom mieste.
2. Lysá pod Makytou
Hojdačka Strelenka sa nachádza v obci Lysá pod Makytou, neďaleko Púchova, v regióne známeho pohoria Javorníky. Je situovaná na lúčnom hrebeni nad dedinou, odkiaľ sa otvára výhľad na lesy, kopce a dedinky pod nimi. Vďaka svojej polohe poskytuje pokojné prostredie mimo turistického ruchu, ideálne na oddych či tiché chvíle pri západe slnka.
Miesto vzniklo z iniciatívy miestnych obyvateľov, ktorí na vlastnú päsť vybudovali malú vyhliadku s drevenou lavičkou a robustnou hojdačkou. Prístup je možný z centra obce po poľnej a lesnej ceste, odporúčame pevnú obuv a počítať s približne 30–40 minútami výstupu.
3. Smolenice
Hojdačka Molpír sa nachádza nad obcou Smolenice, v blízkosti známeho archeologického náleziska Molpír a len niekoľko stoviek metrov od Smolenického zámku. Je umiestnená na lesnej čistinke s krásnym výhľadom na Trnavskú pahorkatinu, Malé Karpaty a samotnú obec. Trasa vedie po náučnom chodníku z obce alebo od zámku, pričom výstup trvá približne 20 až 30 minút.
Hojdačka je vyrobená z dreva, vhodná pre deti aj dospelých a jej poloha z nej robí atraktívny bod na oddych počas prechádzky po okolí. Lokalita je ideálna na krátky rodinný výlet. V blízkosti sa nachádza aj historické hradisko a lavičky na oddych, čo robí z tejto trasy nenáročné a pritom veľmi príjemné putovanie.
4.Môlča
Táto hojdačka sa nachádza len niekoľko kilometrov od Banskej Bystrice, nad obcou Môlča v smere na Suchý vrch. Ide o jednoducho konštruovanú drevenú hojdačku, ktorá však vyniká svojím umiestnením – je postavená na otvorenej lúke s nádherným výhľadom na celé okolie Bystrice, Zvolenskej kotliny a Nízkych Tatier. Prístup je nenáročný, vhodný aj pre rodiny s deťmi. Dá sa sem dostať autom po poľnej ceste a následne krátkou prechádzkou.
5. Spišský Hrhov
V obci Spišský Hrhov, ktorá je známa svojimi komunitnými projektmi a aktívnym občianskym životom, sa nachádza aj malá prírodná vyhliadka s hojdačkou, ktorá sa stala obľúbeným miestom nielen pre miestnych, ale aj pre výletníkov z okolia Levoče. Hojdačka je umiestnená na lúčnom hrebeni nad obcou a poskytuje výhľad na Spišský hrad, Levočské vrchy aj okolitú krajinu.
Prístup k hojdačke je možný po poľnej ceste zo severného okraja obce, odporúča sa pešia prechádzka v trvaní približne 20 až 30 minút. Miesto nie je komerčné ani označené ako turistická atrakcia, čo mu dodáva autentický ráz a pokoj. Hojdačka je jednoduchá, ale pevná, vyrobená z dreva.
6.Liptovský Trnovec
Len kúsok od brehov Liptovskej Mary, nad obcou Liptovský Trnovec, sa nachádza hojdačka s názvom Hrádok. Miestni ju vybudovali na miernom hrebeni, ktorý ponúka tichý výhľad na Nízke Tatry, Západné Tatry a pri dobrej viditeľnosti aj Veľký Choč. Hojdačka je jednoduchá, no stabilná, postavená z dreva, umiestnená vo voľnej prírode bez ďalších komerčných prvkov.
Prístup k nej vedie po poľnej ceste z obce, trasa je nenáročná a vhodná aj pre rodiny s deťmi. Ideálne miesto na tiché ráno s výhľadom, popoludňajší oddych mimo turistického hluku alebo ako doplnok k cyklovýletu po okolí Liptovskej Mary. Lokalita nie je oficiálne označená, preto odporúčame navigáciu cez aplikácie typu Mapy.cz, kde ju nájdete pod názvom „Hrádok – vyhliadka“.
7.Čierne – hojdačka na Valoch (Kysuce)
Obec Čierne, ležiaca v Kysuckých Beskydách pri slovensko-poľských hraniciach, sa najnovšie pýši jedinečnou atrakciou – hojdačkou na Valoch, ktorá má ambíciu stať sa najvyššie položenou hojdačkou na Slovensku. Nachádza sa vo výške približne 915 m n. m., čo zaručuje panoramatický výhľad na Kysuce, Oravu a pri dobrej viditeľnosti aj vzdialené poľské hory.
Hojdačka je osadená na otvorenom hrebeni s úchvatným výhľadom, vhodným na fotografovanie, oddych aj výlety so športovým nádychom. Prístup je možný z obce Čierne, odporúčaná je turistická obuv a počítať treba s výstupom, ktorý zaberie približne hodinu.