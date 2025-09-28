Zabudnite na predražené Toskánsko! Vyrazte na jeseň na Južnú Moravu, máme TOP tipy na výlety

Čas dovoleniek je už definitívne za nami a na slnečné Taliansko a bezstarostné večery s drinkom v ruke nám ostali už len spomienky. Hoci po lete už niet ani stopy, skorá jeseň vie byť v našich končinách naozaj nádherná. Rána sú chladnejšie, no poobedné paprsky slnka nás na tvári dokážu zahriať o to viac. Čo tak si jeseň ešte poriadne užiť a spraviť si predĺžený víkend na južnej Morave?
Slovensko na bicykli: 10 najkrajších jesenných cyklotrás na Slovensku
Práve jeseň je pre Južnú Moravu top sezóna. Zatiaľ čo inde sa sezóna končí, tu sa ešte len rozbieha. Prebieha vinobranie, všade vonia burčiak, večery sú chladnejšie, ale stále príjemné a príroda hrá všetkými farbami. Je to ideálny čas sadnúť na bicykel, do vínnej pivnice alebo len tak do trávy.
Nebudete ľutovať – víno nie je o nič horšie ako v Taliansku a predpoveď počasia na október je celkom priaznivá. Stačí si požičať bicykle a môžete začať objavovať krásy tohto nádherného kraja.
Za hodinu ste vo viniciach
Južná Morava je akoby kameňom dohodil – len hodinu autom od Bratislavy. To z nej robí skvelú voľbu na predĺžený víkend. Zo stredného a východného Slovenska budete musieť vycestovať trochu skôr ráno, no skorý budíček určite nebudete ľutovať. Poobede vás odmení neopakovateľná atmosféra mestečka Mikulov – ideálnej destinácie pre milovníkov gastronómie, dobrého vína a histórie.
Hubárske lokality Slovenska: Sprievodca a tipy, ako sa starať o úlovok
Južná Morava je vinárskym srdcom Česka. Vinice tu nie sú len kulisou, sú životným štýlom. Znojemská, Mikulovská, Velkopavlovická a Slovácka podoblasť ponúkajú stovky malých aj väčších vinárstiev, ktoré servírujú biele vína svetovej kvality – od sviežeho Veltlínu, cez sladučkej Pálavy až po jemný Ryzlink vlašský – každý si tu príde na svoje.
Kde sa ubytovať?
Pre milovníkov rušnej atmosféry a živej hudby je najvhodnejším miestom na ubytovanie mestečko Mikulov. Je to epicentrum diania, kde vás privíta živá hudba a ak vám srdce piští po českých delikatesách, tiež ste na správnom mieste – poctivý guláš či vychýrené knedlo vepřo zelo vám naservírujú v každých druhých dverách, keďže o reštaurácie či bistrá tu naozaj nie je núdza.
Ak obľubujete pokojnejšiu atmosféru, skvelým miestom na ubytovanie sú Valtice – či už si objednáte noc priamo na Valtickom zámku, alebo v jednom z miestnych penziónov, nespravíte krok vedľa. Vo Valticiach nie je taká rušná atmosféra ako v susednom Mikulove, no nájdete tu niekoľko vychýrených reštaurácií a vinárstiev, v ktorých si cyklisti po celom dni na sedadle vychutnávajú zaslúženú odmenu.
Inšpirujte sa nimi aj vy a vyberte sa po tých najkrajších cyklotúrach, ktoré vedú cez vinice a dedinky.