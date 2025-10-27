Chorvátsko láka jachtárov: Nová licencia platí aj mimo Jadranu

Chorvátsko otvára dvere širšiemu spektru moreplavcov. Nová verzia kapitánskeho oprávnenia pre pobrežnú plavbu ruší obmedzenie len na Jadran a navyše explicitne zahŕňa oprávnenie používať námornú rádiostanicu. Tieto zmeny môžu zmeniť pravidlá hry pre slovenských jachtárov aj celý turistický sektor.
Rozšírené možnosti plavby bez hraníc
Chorvátske more sa dlhodobo teší popularite medzi slovenskými dovolenkármi aj nadšencami jachtingu. Teraz krajina prichádza s dôležitou zmenou v pravidlách pre rekreačných kapitánov, ktorá môže ovplyvniť celý námorný turizmus v regióne.
Novinkou je upravená pobrežná licencia, ktorá už nie je viazaná len na Jadranské more. Kapitánske oprávnenie je tak de facto uznávané aj mimo jadranských vôd, čo znamená viac možností pre tých, ktorí chcú objavovať nové destinácie.
Licencia s rádiostanicou: Praktický krok vpred
Zásadnou novinkou je aj doplnenie oprávnenia na používanie VHF námornej rádiostanice priamo do licencie. Doteraz síce držitelia preukazu absolvovali skúšku z rádiovej komunikácie, ale samotný údaj na dokumente chýbal. Táto úprava zvyšuje dôveryhodnosť chorvátskeho preukazu na medzinárodnej úrovni.
„Toto zjednodušenie ocenia najmä rekreační kapitáni, ktorí si robia licenciu priamo v Chorvátsku. Získať v jednom preukaze všetky potrebné oprávnenia je pre nich pohodlnejšie aj výhodnejšie,“ uvádza odborníčka na jachting Zuzana Kmeťková zo spoločnosti FELYMA yacht.
Podľa Kmeťkovej by tieto zmeny mohli výrazne podporiť námorný cestovný ruch. Chorvátsky preukaz sa stáva atraktívnejším pre kapitánov z rôznych krajín a jeho praktická využiteľnosť sa rozširuje. Aj keď nie všetky štáty oficiálne uznávajú tieto licencie, bežnou praxou je ich akceptovanie na základe doložených skúseností a počtu námorných míľ.
Možnosť aktualizácie starších licencií
Zmeny sa nevzťahujú len na novovydané preukazy. Majitelia starších licencií môžu požiadať o ich aktualizáciu, a to buď priamo na chorvátskych kapitanátoch, alebo prostredníctvom sprostredkovateľských spoločností ako FELYMA yacht, ktoré vybavia administratívu pred sezónou 2026.
Tieto praktické rady zúročíte
Život na lodi so sebou prináša iný rytmus a zvyky, na ktoré sa treba pripraviť. Voda na hygienu sa berie do zásobníkov ešte v prístave a treba s ňou hospodáriť opatrne. Po sprchovaní treba vodu vypumpovať do mora pomocou elektrickej pumpy, ktorá je závislá od stavu batérie. Aj preto sa odporúča využívať sprchy a toalety v prístavoch, ktoré bývajú čisté a pohodlné.
Obsah toalety sa na mori vypúšťa priamo do vody ako biologický odpad, no v prístave sa používa špeciálny fekálny tank. Celý proces vyžaduje istú rutinu a prax, ktorú si noví jachtári musia osvojiť.
Prevencia ponorkovej choroby: Myslite na súkromie
Pobyt na lodi preverí aj tie najpevnejšie priateľstvá. Obmedzený priestor a intenzívne spoločné chvíle môžu vyvolať napätie. Odborníci preto odporúčajú vedome si dopriať čas osamote, či už prechádzku po meste, oddych na pláži či krátky výlet gumeným člnom môžu pomôcť udržať dobrú náladu na palube.
„Aj pri výbere posádky treba rozmýšľať. Na palube sa žije inak ako na pevnine – a 24 hodín denne v spoločnosti tých istých ľudí môže byť výzva,“ uzatvára Kmeťková.