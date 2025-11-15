Neplaťte v zahraničí za obed ani drinky: S týmito aplikáciami ich môžete mať úplne zadarmo!

Cestovanie je krásne, no peňaženku dokáže poriadne odľahčiť. A to nehovoríme len o 5-hviezdičkovom rezorte v Dominikánskej republike, už aj výlet k susedom do Prahy vám vie nabúrať rozpočet. Vo veľkých mestách sa peniaze vždy rozkotúľajú akosi rýchlejšie. Letenky alebo lístok na vlak, ubytovanie, taxíky, obedy, večere, drinky, suveníry… Takto by sme mohli pokračovať do večera – výdavkov pri cestovaní je neúrekom.
Ušetrite desiatky eur s aplikáciami
Skúsení cestovatelia však vedia, že ušetriť sa dá jednoducho, a to nielen na letenkách, ale aj pri stravovaní. Existujú totiž aplikácie, v ktorých nájdete akcie 1+1, happy hours či dokonca celé menu za polovičné ceny a dokonca drinky v rôznych podnikoch zadarmo.
Stačí pár klikov do mobilu a môžete objaviť reštaurácie či bary, kde zaplatíte polovicu, získate druhý chod zadarmo alebo si odnesiete tašku jedla za pár eur. Tieto aplikácie používajú skúsení cestovatelia a vedia vďaka nim znížiť denné náklady na stravu aj o polovicu.
Ktoré aplikácie stoja za to?
TheFork: Top vo veľkých mestách
Ak existuje jedna aplikácia, ktorú sa oplatí mať vo veľkých európskych metropolách, tak je to TheFork. Stačí spraviť rezerváciu a v stovkách reštaurácií v Paríži, Ríme, Barcelone či Budapešti dostanete zľavy od 20 až do 50 %.
Aplikácia vás navyše upozorní na špeciálne akcie alebo sezónne ponuky. Je to skvelá voľba na večeru v centre, keď síce nie ste ochotní platiť turistické ceny, ale zároveň si chcete dopriať dobrú kuchyňu.
Too Good To Go: Lacné jedlo bez plytvania
Jedna z najpopulárnejších aplikácií medzi cestovateľmi aj domácimi. Reštaurácie, kaviarne a pekárne v mnohých európskych veľkomestách sem pridávajú jedlo, ktoré sa počas dňa nestihlo predať. Typicky ide o „mystery box“ za 3 – 5 €, v ktorom môže byť pizza, sushi, bagety, koláče či dokonca hotové večere. Ide o to, že nikdy úplne neviete, čo dostane, a preto je jedlo za zlomok ceny.
Ak je vašim cieľom cestovať, vidieť čo najviac a popri tom ušetriť, je to skvelá voľba. V mestách ako Kodaň, Paríž, Barcelona či Londýn si takto viete zabezpečiť večeru za cenu kávy.
