História, architektúra a priaznivé ceny, Bratislava zaujala britských cestovateľov

Bratislava sa zaradila do rebríčka najobľúbenejších cestovateľských destinácií roka 2026 a predbehla pritom desiatky európskych miest. Ako informuje vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová, zoznam zostavila medzinárodná spoločnosť Travel and Tour World (TTW) na základe rozsiahleho výskumu, dátových analýz a hlasovania čitateľov. Rebríček reflektuje aktuálne aj budúce trendy v oblasti cestovania.
Preferencie britských cestovateľov
„Výber top 50 destinácií na rok 2026 odzrkadľuje preferencie britských cestovateľov, medzi ktorými dominujú najmä krátke letecké vzdialenosti, autentické kultúrne zážitky a pobyty pri mori,“ priblížila Eliášová. Ako dodala, zoznam tiež zahŕňa destinácie bohaté na históriu a kultúru, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky, ako aj atraktívne prímorské a plážové lokality.
„Zaradenie slovenského hlavného mesta medzi najobľúbenejšie cestovateľské destinácie potvrdzuje rastúci záujem zahraničných návštevníkov o Slovensko ako atraktívnu a autentickú krajinu v srdci Európy,“ uviedol generálny riaditeľ národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Matej Fekete.
Priame letecké spojenia z Británie
Bratislava je pre britských cestovateľov dostupnejšia aj vďaka priamemu leteckému spojeniu. Dovolenkári sa totiž často rozhodujú na základe jednoduchej dostupnosti destinácie. Priame lety sú aktuálne medzi Londýnom a Popradom a medzi oboma hlavnými mestami – Londýnom a Bratislavou.
„Naše hlavné mesto dlhodobo oslovuje cestovateľov svojou čoraz lepšou dostupnosťou, autentickou atmosférou, zaujímavou históriou i modernou architektúrou,“ dodala predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board Nina Erneker.
Bratislava je pre Britov cenovo dostupná, pochvaľujú si aj miestne atrakcie. „Radi sa fotia pri soche „Čumila“, obdivujú modernú aj historickú architektúru, zážitkom sú pre nich aj výhľady z ikonickej reštaurácie UFO na Moste SNP,“ doplnila Eliášová. Oceňujú aj krátke vzdialenosti medzi atrakciami.