Otvárací víkend projektu Trenčín 2026, Európske hlavné mesto kultúry, prinesie od 13. do 15. februára viac než stovku podujatí, ktoré zaplnia ulice, námestia, galérie aj historické priestory mesta.
Návštevníkov čakajú koncerty, divadlo, tanec, svetelné inštalácie, výstavy, komunitné raňajky či Festival lokálnych chutí. Organizátori sľubujú najväčšiu kultúrnu udalosť roka, ktorá má ukázať, ako môže vyzerať mesto otvorené ľuďom, tvorivosti a novým myšlienkam.
Kultúra na každom kroku
Počas troch dní sa bude umenie odohrávať doslova na každom rohu – v centre mesta, na hrade, v kostoloch, kluboch aj v okrajových častiach Trenčína. Program je zostavený tak, aby si v ňom našli svoje rodiny s deťmi, mladí ľudia, seniori aj milovníci alternatívnej kultúry.
„Chceme, aby si každý mohol vybrať podľa svojho vkusu – od veľkých večerných predstavení až po malé susedské podujatia. Otvárací víkend ukáže, ako môže vyzerať mesto, keď sa otvorí zvedavosti a spolupráci,“ hovorí hlavný dramaturg Lumír Mati.
Piatok pre školy, sobota pre celé mesto
Program sa začne v piatok, ktorý bude patriť najmä žiakom a študentom. Podujatia sa uskutočnia na školách, v kultúrnych inštitúciách aj vo verejnom priestore. Popoludní sa zapoja aj miestne komunity.
Vrcholom víkendu bude sobota 14. februára. Dopoldnia prejde mestom fašiangový sprievod s hudbou a tancom, popoludní a večer sa program presunie na tri pódiá v centre.
Trenčín sa vo februári stane centrom európskej kultúry. Projekt Trenčín 2026 odštartuje veľkolepým víkendom
O 18.00 hod. vyvrcholí deň na Mierovom námestí galaprogramom Manifest Trenčín 2026, ktorý prepojí hudbu, tanec, vizuálne umenie a príbeh mesta. Večer vystúpia aj známe mená slovenskej hudobnej scény – Jana Kirschner, Štefan Štec, Vojenská hudba OS SR či legendárna skupina Bez ladu a skladu.
Diváci sa môžu tešiť aj na španielsku akrobatickú skupinu Company Sacude alebo na spoločné predstavenie Mestského divadla Zlín a Filharmónie Bohuslava Martinů v Okruhovom dome armády.
Pokojnejšia nedeľa s duchovným rozmerom
Nedeľa prinesie pomalšie tempo, no silné umelecké zážitky. Program otvorí slávnostná bohoslužba, po ktorej zaznie koncert Komorného orchestra mesta Trenčín. Nasledovať bude vystúpenie poetky Mily Haugovej, japonské bubny taiko v podaní Sorezonaru a záverečný koncert projektu Slovnorama.
Počas všetkých troch dní budú od 16.00 hod. rozžiarené verejné priestory vďaka svetelným inštaláciám Zažni mesto, ktoré sa objavia aj v kostoloch či synagóge.
Komunity a susedstvá ako súčasť programu
Dôležitou súčasťou Otváracieho víkendu budú aj komunitné aktivity v jednotlivých mestských častiach. Obyvatelia sa môžu zapojiť do spoločných stretnutí, ochutnávok jedál či prezentácie miestnych talentov.
„Chceme ukázať, že kultúra nevzniká len na pódiách. Aj obyčajné stretnutie susedov na ulici má veľkú hodnotu,“ vysvetľuje koordinátorka projektov Lenka Abaffyová.
Doprava a parkovanie: Organizátori radia využiť MHD
Počas víkendu treba počítať s dopravnými obmedzeniami v centre mesta. Najmä v sobotu organizátori odporúčajú využiť mestskú hromadnú dopravu.
Pre motoristov bude k dispozícii bezplatné záchytné parkovisko na letisku, odkiaľ bude premávať kyvadlová doprava. V uliciach budú pomáhať dobrovoľníci s navigáciou a informáciami.
Kompletný program je dostupný na oficiálnej stránke projektu Trenčín 2026.
Projekt so silnou podporou
Projekt Trenčín 2026 sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Finančne ho podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR a Európska únia.
Otvárací víkend má byť symbolickým štartom niekoľkoročného kultúrneho programu, ktorý má posilniť postavenie Trenčína na mape európskych kultúrnych miest.