Prichádza zima a mnohých Slovákov lákajú exotické destinácie. Ktoré krajiny vyhľadávajú najviac?

Deň boja za slobodu a demokraciu si Slováci nepripomínajú len ako historický míľnik, ale aj ako symbol voľnosti a možností, ktoré dnes môžu naplno využívať. Jednou z nich je cestovanie. Dátum 17. november podľa cestovnej agentúry Pelikan.sk symbolicky pripomína, že Slováci dnes môžu bez obmedzení objavovať celý svet. Spoločnosť sa pozrela na aktuálne trendy a zmeny v preferenciách cestovateľov pred zimnou sezónou a na očakávania pre rok 2026.
S príchodom zimy rastie záujem o diaľkové a exotické destinácie. Tradične dominuje Thajsko, no výrazný nárast zaznamenala aj Indonézia, ktorá medziročne rastie o takmer 50 percent. Záujem stúpa aj o ostrov Maurícius, ktorého atraktivita vzrástla o viac ako 30 percent. K obľúbeným zimným cieľom sa pridávajú Malajzia a Singapur s nárastom približne 10 percent.
Cestuje sa viac aj v Európe
Rozmach zaznamenáva aj cestovanie v rámci Európy, čo podporuje rozšírenie liniek z bratislavského letiska. Túto zimu sa z Bratislavy lieta do 21 krajín cez 49 pravidelných liniek. Novinkou je aj vnútroštátne letecké spojenie Bratislava – Košice, ktoré sa podľa Pelikan.sk v novembri stalo najvyhľadávanejšou linkou medzi slovenskými cestujúcimi.
Slovensko je pre zahraničných turistov čoraz atraktívnejšie, trend má podporiť aj strategická kampaň
Výrazný návrat hlási Jordánsko. Po upokojení bezpečnostnej situácie tam smeruje trikrát viac slovenských turistov ako minulý rok. Priemerná cena spiatočných leteniek do tejto destinácie klesla medziročne o 100 eur a aktuálne sa začína už na úrovni 50 eur. „Masový turizmus je v Jordánsku momentálne minimálny. Cestovatelia tak majú jedinečnú príležitosť objavovať jeho pamiatky a prírodné krásy bez veľkých davov,“ vysvetľuje Katarína Šuchterová z Pelikan.sk.
Letná sezóna 2026 sa podľa Pelikánu už teraz profiluje ako silná. Letný letový poriadok bratislavského letiska bude rozšírený o viaceré nové linky. Rozhodujúcim faktorom je otvorenie základne dopravcu Wizz Air, ktorý bude súťažiť s Ryanair o zákazníkov na linkách do destinácií ako Rím, Barcelona, Malorka, Zadar, Paphos, Trapani či Tirana.
Rastie záujem o Vietnam
Najviac rezervácií na budúci rok smeruje zatiaľ do Thajska, ktoré zostáva najpopulárnejšou diaľkovou destináciou. Výrazne rastie záujem aj o Vietnam, ktorý si vybralo o 15 percent viac cestujúcich než vlani v rovnakom období. Japonsko zaznamenalo medziročný nárast o 25 percent.
Najdrahšiu kávu na svete majú v Dubaji. Tisíc dolárov za šálku
Cestovateľské rebríčky na rok 2026 vedú destinácie ako Thajsko, Španielsko, Taliansko, Spojené štáty, Vietnam, Spojené kráľovstvo, Indonézia, Maldivy, Francúzsko a Portugalsko.
Deň 17. november je podľa Pelikánu aj pripomienkou významu slobody cestovať. Pri tejto príležitosti ponúka cestujúcim, ktorí si zakúpia letenku v tento deň, poistenie STORNO bez poplatku. „Tento sviatok pre nás nie je len historickou pripomienkou, ale aj hodnotovým symbolom. Preto v tento deň zostáva pracovné voľno aj pre našich zamestnancov,“ uviedla Šuchterová. Zákaznícka podpora však zostáva dostupná v bežnom režime, aby mohli cestovatelia riešiť svoje požiadavky bez obmedzení.