Tampa Bay a Kučerov sú nezastaviteľní. Černák bodoval po takmer dvoch mesiacoch - VIDEO

Hokejisti Tampy Bay sú v NHL momentálne nezastaviteľní a to isté platí o ich ruskom útočníkovi Nikitovi Kučerovovi.
Tampa vyhrala vo Philadelphii 5:1, čo bolo desiate víťazstvo zverencov Jona Coopera v neprerušenej sérii.
Je to druhá najdlhšia séria víťazných zápasov v histórii Lightning a zároveň vyrovnanie najdlhších sérii Colorada a Buffala v aktuálnej sezóne.
Excelentný Kučerov
Z hľadiska produktivity v tých dňoch a týždňoch exceluje Nikita Kučerov. V pondelok proti Philadelphii strelil gól a pridal aj asistenciu, čo bol jeho deviaty viacbodový zápas za sebou.
Fenomenálny Rus dosiaľ naposledy nebodoval 15. decembra proti Floride a iba jeden bod mal o päť dní neskôr proti Caroline. Odvtedy nazbieral šesť dvojbodových, jeden trojbodový, jeden štvorbodový a jeden dokonca päťbodový zápas. Na výhre nad San Jose (7:3) sa podieľal gólom a štyrmi asistenciami.
Všetko im funguje
„Keď vyhráme desať zápasov za sebou, zdá sa, že v našej hre všetko funguje. Ak to potrebujeme, podrží nás brankár skvelými zákrokmi, ubránime presilovky súpera a tiež strelíme my góly v presilovkách. Ak toto všetko do seba zapadne, a práve sa to deje, potom príde takáto séria víťazstiev,“ vysvetlil útočník Brandon Hagel na webe NHL.
Asistoval aj blokoval
Na aktuálnej výhre nad Philadelphiou mal podiel aj slovenský obranca Erik Černák. Jeden z predpokladaných lídrov slovenského tímu na blížiacich sa ZOH 2026 mal asistenčný podiel na góle Jaka Guentzela na 2:0.
Okrem toho predviedol päť blokov, dva bodyčeka a pripísal si aj dve trestné minúty a plusový bod. Bola to piata asistencia a zároveň piaty bod Černáka v aktuálnej sezóne a vôbec prvý od 22. novembra 2025. Odvtedy však pre zranenie ruky odohral iba šesť zápasov.