Dvorský strelil siedmy gól v sezóne! Veľké víťazstvo na nulu pre St. Louis - VIDEO

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský ukončil päťzápasovú sériu bez získaného bodu v NHL. Útočník St. Louis Blues gólom prispel k nečakanému víťazstvu svojho tímu nad Carolinou Hurricanes 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Bol to siedmy gól a desiaty bod 20-ročného Slováka v sezóne aj v kariére v NHL, v ktorej dosiaľ odohral 39 zápasov.
Hokejisti St. Louis ukončili sériu troch prehier aj vďaka skvelému brankárovi Joelovi Hoferovi, ktorý pochytal všetkých 33 striel hráčov Caroliny.
Vyrovnal sa lídrom
Bol to už jeho štvrtý shutout 25-ročného Kanaďana v sezóne, čím sa vyrovnal lídrom súťaže Iľjovi Sorokinovi (NY Islanders) a Jasperovi Wallstedtovi (Minnesota). Carolina je po prehre druhá vo Východnej konferencii o bod za Tampou Bay, St. Louis patrí až 13. priečka na Západe.
Oslabenie, aj presilovka
Všetky tri góly strelili hráči St. Louis v druhej tretine. Najprv Nick Bjugstad v oslabení otvoril skóre a v polovici zápasu Dvorský v rovnovážnom stave z predbránkového priestoru zvýšil na 2:0 pre domácich.
Strelecký účet celého zápasu zavŕšil v 33. min Jimmy Snuggerud, ktorý v presilovke rovnako strelil siedmy gól v sezóne. Dvorský odohral 15 minút a okrem gólu si pripísal do štatistík dve strely na bránku a plusový bod.
Jeden z najlepších zápasov
„Hrali sme jednoducho, ale efektívne a s rozumom. V našom prejave bola vášeň aj energia, bol to jeden z našich najlepších zápasov v sezóne. Hráči výborne blokovali strely pred naším brankárom a výrazne prispeli k jeho shutoutu,“ pochválil svoj tím Jim Montgomery, tréner St. Louis.
„Hrali sme proti tímu, ktorý rád strieľa a najmä v úvode zápasu to bolo citeľné. Naši obrancovia však odviedli výbornú robotu v predbránkovom priestore a umožnili mi, aby som na väčšinu súperových striel dobre videl,“ vyhlásil brankár St. Louis Hofer, označený za prvú hviezdu zápasu.