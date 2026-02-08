Češka Maděrová získala zlato v paralelnom obrovskom slalome, Ledeckej sen o hetriku sa rozplynul

Česká snoubordistka Zuzana Maděrová sa stala olympijskou víťazkou v paralelnom obrovskom slalome žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Na svahu v Livigne si vo finále suverénne poradila s Rakúšankou Sabine Payerovou, ktorú zdolala o 0,83 sekundy. Bronzovú medailu získala Talianka Lucia Dalmassová.
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Dvadsaťdvaročná Maděrová mala finálovú jazdu od začiatku pod kontrolou, zatiaľ čo Payerová urobila chyby v strednej časti trate a nedokázala zmazať stratu. Pre český snoubording ide o cenný úspech v disciplíne, ktorá čelí neistej budúcnosti v olympijskom programe.
Zimná olympiáda 2026 (nedeľa 8. február): Program a výsledky Slovákov - Jozef Ninis aj biatlon štafeta - FOTO
Obhajkyňa zlata Ester Ledecká vypadla už vo štvrťfinále, čím prišla o šancu stať sa prvou snoubordistkou s tromi po sebe idúcimi olympijskými titulmi. Tridsaťročná Češka síce vyhrala kvalifikáciu a bez problémov postúpila do osemfinále, ale vo štvrťfinálovom súboji s Payerovou urobila chybu hneď v hornej časti trate a nakoniec prehrala tesným rozdielom 0,06 sekundy.