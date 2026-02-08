Češka Maděrová získala zlato v paralelnom obrovskom slalome, Ledeckej sen o hetriku sa rozplynul

Pre český snoubording ide o cenný úspech v disciplíne, ktorá čelí neistej budúcnosti v olympijskom programe.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Milan Cortina Olympics Snowboard
Češka Zuzana Maděrová hryzie svoju zlatú medailu po výhre v paralelnom obrovskom slalome žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Nedeľa, 8. február, 2026. Foto: SITA/AP
Česká snoubordistka Zuzana Maděrová sa stala olympijskou víťazkou v paralelnom obrovskom slalome žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Na svahu v Livigne si vo finále suverénne poradila s Rakúšankou Sabine Payerovou, ktorú zdolala o 0,83 sekundy. Bronzovú medailu získala Talianka Lucia Dalmassová.

Dvadsaťdvaročná Maděrová mala finálovú jazdu od začiatku pod kontrolou, zatiaľ čo Payerová urobila chyby v strednej časti trate a nedokázala zmazať stratu. Pre český snoubording ide o cenný úspech v disciplíne, ktorá čelí neistej budúcnosti v olympijskom programe.

Obhajkyňa zlata Ester Ledecká vypadla už vo štvrťfinále, čím prišla o šancu stať sa prvou snoubordistkou s tromi po sebe idúcimi olympijskými titulmi. Tridsaťročná Češka síce vyhrala kvalifikáciu a bez problémov postúpila do osemfinále, ale vo štvrťfinálovom súboji s Payerovou urobila chybu hneď v hornej časti trate a nakoniec prehrala tesným rozdielom 0,06 sekundy.

