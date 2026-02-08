Izraelským bobistom počas prípravy na olympiádu vykradli byt. Zmizli kufre, oblečenie aj pasy

Talianske médiá však uviedli, že krádež sa nestala na území Talianska.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Milan Cortina Olympics Shul Runnings Bobsled
Členovia izraelského bobového tímu: Uri Zisman (zľava), Omer Katz, AJ Edelman, Ward Farwaseh, Itamar Shprinz pred odchodom na ZOH 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Šport Šport z lokality Taliansko

Izraelský bobový tím sa počas prípravy na svoje vystúpenie na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo stal obeťou krádeže. Neznámi páchatelia vykradli Izraelčanom ubytovanie a odniesli osobné veci aj cestovné doklady.

Pilot tímu AJ Edelman napísal na sociálnej sieti X, že počas tréningu sa niekto vlámal do bytu, z ktorého zmizli kufre, oblečenie, športové vybavenie aj pasy. Hodnota ukradnutých vecí podľa neho dosahuje tisíce dolárov.

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Je to hrubé porušenie súkromia, ale chalani sa dnes aj napriek tomu vrátili späť k tréningu,“ uviedol Edelman. Izraelský tím čaká prvá olympijská súťaž 16. februára.

Zatiaľ nie je jasné, v ktorej krajine k incidentu došlo. Talianske médiá však uviedli, že krádež sa nestala na území Talianska. Na jednej z fotografií zverejnených Edelmanom však v izbe bola vidieť mapa Prahy.

Hovorca Medzinárodného olympijského výboruMark Adams potvrdil, že incident sa odohral mimo oficiálnej olympijskej zóny. „Najdôležitejšie je povedať, že tím podporujeme a urobíme všetko, čo bude potrebné. Ak budú potrebovať pomoc, určite ju dostanú,“ poznamenal.

Viac k osobe: Mark Adams
Firmy a inštitúcie: MOV Medzinárodný olympijský výbor
Okruhy tém: Krádež Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk