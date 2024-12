Červená spodná bielizeň či vyhadzovanie vecí z okna. Italianista priblížil šialené novoročné zvyky Talianov

Talianske novoročné tradície sú úsmevné, niektoré až kontroverzné. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol italianista a teológ Ľubomír Švorca, ktorý priblížil najšialenejšie novoročné zvyky Talianov.

Prvou tradíciou, ktorú u nás na Slovensku nepoznáme, je tradícia „intimo rosso“, alebo teda tradícia červenej spodnej bielizne. Ako vysvetlil italianista, táto tradícia sa týka žien.

„Aby bola žena príťažlivá a plodná počas celého roka, mala by, v najlepšom prípade od svojho partnera, dostať červené prádlo,“ vysvetlil Švorca. Túto červenú bielizeň si žena oblečie len v noc na Nový rok. „Je to v Taliansku pomerne bežné a zaužívané,“ podotkol.

Ďalším šialeným zvykom, ktorý je typický najmä pre Neapol, je vyhadzovanie starých vecí. Ako Švorca vysvetlil, ide o vyhadzovanie vecí, ktorých sa rok nedotknú a sú teda považované za nepotrebné.

Taliani vyhadzujú staré veci von oknom

Tento zvyk by neznel tak šialene, keby Taliani tieto nepotrebné veci nevyhadzovali priamo z okien. „Teraz je to už trošku regulované, lebo to občas vykazuje známky nebezpečenstva. V Neapole sa toto vyhadzovanie vecí z okien však ešte stále deje,“ dodal italianista s tým, že to má symbolizovať prípravu na nový začiatok.

„To je súčasne to, čo ma na Taliansku tak uchvátilo. A to je práve tá spontánnosť. Ak by ste si do vyhľadávača dali Silvester v Neapole, tak by ste našli množstvo varovaní o tom, aké to tam je v tento čas nebezpečné,“ priblížil teológ.

Ohňostroje a streľba zo zbraní

Taliansko sa počas bujarých silvestrovských osláv stáva nebezpečnejšie aj z iných dôvodov „Ohňostroje sa tu púšťajú kade tade. Ľudia, čo majú zbraň, strieľajú zo zbraní do vzduchu. Je to tam naozaj skutočne veľmi divoké,“ doplnil Švorca, ktorý to prisudzuje práve nespochybniteľnej spontánnosti Talianov a ich temperamentu.

Ďalšou talianskou tradíciou, ktorú na Slovensku nepoznáme je, že o polnoci na Nový rok Taliani zjedia 12 bobuliek hrozna. „Každá bobuľka znázorňuje jeden mesiac. Účelom je zaistiť si prosperitu a zdravie počas celého roka,“ vysvetlil teológ.

Novoročný skok do studenej vody

Taliani na Nový rok tradične skáču do studenej vody. Novoročný skok do vody robia napríklad v Ríme do rieky Tiber, či v prímorských oblastiach priamo do mora.

Odvážlivci sa tak vrhajú do studenej vody, aby sa očistili a začali ďalší rok s energiou. „Pre talianov to symbolizuje nový život, nový začiatok. Veď koniec koncov, ponorenie je aj symbol krstu,“ uzavrel teológ.