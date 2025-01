CarnoMed predstavuje unikatnú službu „Predplatné – 15 %“ na špeciálne prípravky

Spoločnosť CarnoMed, popredný slovenský výrobca funkčných doplnkov a nutraceutík, spúšťa jedinečnú službu “ PREDPLATNÉHO – 15% „.

Cieľom tejto služby je uľahčiť zákazníkom pravidelné objednávanie a zabezpečiť garantovanú zľavu v podobe celoročnej 15 % zľavy na originálne produkty spoločnosti. Predplatné ponúka jednoduchý a efektívny spôsob, ako mať svoje obľúbené produkty doručené priamo domov bez potreby opakovanej administratívy spojenej s objednávaním. Navyše garantuje aj dodanie úplne ZDARMA.

Súčasťou predplatného je celoročná garantovaná zľava 15 % na každý nákup originálnych supplementov. Produkty sú doručené zákazníkom v pravidelných intervaloch, ktoré si môžu flexibilne nastaviť podľa svojich potrieb v rozhraní www.carnomed.sk/predplatne. Možnosť doručenia zahŕňa mesačné, dvojmesačné alebo štvrťročné intervaly. Takýmto spôsobom firma reaguje na potreby zákazníkov, ktorí uprednostňujú pohodlie a výhodný nákup pri zabezpečení svojich pravidelných dodávok.

Foto: © CarnoMed

Portfólio produktov CarnoMed zahŕňa doplnky zamerané na podporu zdravia, imunity, wellbeingu a vitality. Medzi najžiadanejšie produkty patria Karnozín EXTRA, Sulforafan EXTRA, Serrapeptase EXTRA a 100 % Kozie Kolostrum EXTRA a množsto iných. Tieto vedecky preverené prípravky sú určené na podporu kognitívnych funkcíí, prevenciu chronických ochorení a posilnenie organizmu. Každý z produktov je vyrábaný pod prísnym dohľadom v podmienkach GMP, aby splnili vysoké nároky na kvalitu a účinnosť. „Služba „PREDPLATNÉ -15%” dotvára jestvujúcu pestrú paletu našich zákazníckych zliav (vernostný program so zľavami od 5 do 13 %, a cenovo výhodné produktové balíčky od 18 do 22 %), ktoré klienti si veľmi obľúbili s cieľom nakupovať vysoko kvalitné prípravky za čo najlepšiu cenu „.dodáva CEO CarnoMedu Štefan Pogány.

Služba je navrhnutá tak, aby zabezpečila jednoduchú správu objednávok prostredníctvom prehľadného webshopu www.carnomed.sk , ktorý umožňuje rýchlu úpravu časov doručenia alebo počtu objednaných kusov. Služba je dostupná na www.carnomed.sk/predplatne , kde sa zákazníci môžu jednoducho zaregistrovať, vybrať produkty a nastaviť si frekvenciu doručenia. Tento model poskytuje efektívne riešenie pre každého, kto hľadá spoľahlivý spôsob zabezpečenia svojho zdravia a vitality.

Foto: © CarnoMed

Mgr. Štefan Pogány, M.A., CEO CarnoMed , stefan@carnomed.sk

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.