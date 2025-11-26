Zimné polievky plné bielkovín. Ktoré suroviny sú najlepšie?

Keď sa ochladí a dni sa skracujú, prirodzene siahneme po jedlách, ktoré nás zahrejú zvnútra aj zvonku. V lete hľadáme pohár studenej limonády, v zime dáme prednosť teplému vývaru či hustej polievke. A ak chceme, aby nás takáto polievka nielen zohriala, ale aj kvalitne zasýtila, oplatí sa zamerať na suroviny s vysokým obsahom bielkovín.
Kým kedysi sa polievky brali skôr ako ľahký úvod pred hlavným jedlom, moderná výživa ich povyšuje na plnohodnotný chod. Ak má polievka tvoriť samostatné výživné jedlo, musí mať dobrý základ, dostatok vlákniny a najmä slušnú porciu proteínov.
Bielkoviny – základ zimného jedálnička
V zimných mesiacoch sú bielkoviny ešte dôležitejšie než počas roka. Podporujú imunitu, pomáhajú regenerácii organizmu, sú nevyhnutné pre fungovanie svalov a navyše sa trávia pomaly – vďaka tomu udržia pocit sýtosti podstatne dlhšie. Práve preto môžu byť veľkou oporou aj pri snahe udržať si hmotnosť alebo dokonca schudnúť.
Aby sa však z polievky nestala len obyčajná zeleninová miska plná vody, rozhoduje výber surovín. Niektoré potraviny dokážu zázraky – dodajú chuť, výživnosť a zároveň prirodzene zahustia.
Strukoviny – jednoduchá cesta k veľkej porcii proteínov
Najprirodzenejším riešením, ako z polievky urobiť bielkovinovú bombu, sú strukoviny. Sú lacné, výživné, bohaté na vlákninu a okrem toho fungujú ako prirodzené zahusťovadlo. V praxi to znamená, že nemusíte pridávať múku ani zápražku a polievka bude aj tak príjemne hutná.
Šošovica ako kráľovná zimy
Klasickou zimnou stálicou je šošovicová polievka. Obsahuje vysoké množstvo bielkovín, železa a svojou sýtivosťou ľahko konkuruje mäsu. Šošovica dokáže nahradiť celý hlavný chod a telo po nej dostane presne to, čo v zime potrebuje.
Hrášok a fazuľa nezaostávajú
Hrachová polievka pôsobí ľahko, ale výživovo je to rovnako silný hráč. Ak obľubujete fazuľu, výbornou voľbou je biela alebo fazuľa Kidney, prípadne cícer. Či ich použijete samostatne, alebo skombinujete so zeleninovou zmesou, výsledok bude vždy sýty a nutrične hodnotný.
Silné vývary – bielkoviny aj kolagén v jednej miske
Strukoviny sú skvelé, no bielkoviny v strave často pochádzajú zo živočíšnych zdrojov. Silný mäsový vývar je preto ideálnym základom pre zimnú polievku. Stačí uvariť kuracie mäso, pridať ryžu, rezance či zeleninu a máte vyvážené jedlo plné proteínov.
Bonusom je kolagén, ktorý sa počas pomalého varenia uvoľňuje do vývaru. Prospeje kĺbom, pokožke aj celkovej regenerácii. Ak chcete proteínovú hodnotu ešte zvýšiť, môžete do hotovej polievky zaliať rozšľahané vajíčko – dodá ďalšie bielkoviny, minerály a vitamíny.
Gulášová polievka – poriadna porcia energie
Hustá gulášová polievka má v zime svoje pevné miesto. Či už ju pripravíte z hovädzieho, bravčového alebo ich kombinácie, výsledkom je sýta a chuťovo výrazná polievka, ktorá zasýti na veľmi dlho. Mleté mäso krátko opražené na cibuli, paprika, zemiaky a ďalšie tradičné prísady vytvárajú jedlo, ktoré si kedysi nosili robotníci na stavby – a dôvod je jasný: jedna porcia stačí, aby ste vydržali celé hodiny bez hladu.
Nebojte sa experimentovať: oriešky, oleje aj smotana
Možno to znie nezvyčajne, ale aj orechy môžu mať v zimných polievkach svoje miesto. Sú plné zdravých tukov a minerálov. Nejde o to, hádzať celé orechy do hrnca, ale napríklad arašidový olej dokáže krásne zjemniť ázijskú polievku a dodať jej novú úroveň chuti.
Fantázii sa medze nekladú – ak chcete polievku ešte výdatnejšiu, pokojne ju zjemnite smotanou bohatou na bielkoviny. Výsledkom je nádherne krémová, hladká a sýtivá miska, ktorá vás v zime postaví na nohy.