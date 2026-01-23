Zimná starostlivosť o sliepky. Ako ich udržať v dobrej kondícii a podporiť zimnú znášku vajec?

Znižovanie znášky počas zimy je úplne prirodzené a z biologického hľadiska nevyhnutné. Sliepky reagujú na chlad, menej dostupnej potravy v prírode a najmä na skrátenie dňa. Aj keď sa pokles nedá úplne odstrániť, správna starostlivosť ho môže výrazne zmierniť a pomôcť sliepkam prežiť zimu v dobrej kondícii.
Prečo sliepky v zime znášajú menej?
1. Krátky deň
Sliepky začínajú produkovať menej vajec, keď dĺžka svetla klesne pod približne 14 hodín denne. Tento proces riadi hormón melatonín, ktorý priamo ovplyvňuje činnosť vaječníkov.
➡️ Preto v zime znášajú menej – ide o prirodzenú reakciu organizmu.
2. Výdaj energie na termoreguláciu
Sliepka má stálu telesnú teplotu približne 41–42 °C. V zime spotrebuje viac energie na udržanie tepla a menej jej zostáva na produkciu vajec.
3. Preperovanie (molt)
Preperovanie nie je choroba, ale prirodzený proces obnovy peria.
Trvá 6–12 týždňov a vyžaduje veľké množstvo bielkovín, minerálov a energie. Počas tohto obdobia sliepky obvykle prestanú znášať úplne, čo je normálne.
Ako pripraviť kurník na zimu (overené veterinármi a chovateľmi)
1. Prievan je najväčší nepriateľ
Sliepkam chlad až tak neprekáža — dôležité je, aby na ne nefúkal priamo studený vzduch.
➡️ Kurník musí byť suchý, bez prievanu, no nie hermeticky uzavretý.
2. Vetranie musí byť funkčné
Správne vetranie znižuje vlhkosť a amoniak z trusu.
Najlepšie riešenie:
- vetrací otvor pri strope, chránený mriežkou
- nie priamo pri bidlách
- možnosť uzavrieť ho v extrémnych mrazoch
3. Hrubá podstielka
Slama alebo hobliny pôsobia ako izolácia.
Používa sa aj tzv. hlboká podstielka, ktorá sa počas zimy nečistí celá, iba dopĺňa – prirodzene sa zahrieva rozkladom organického materiálu.
4. Zateplenie? Áno, ale umiernené
Sliepky zvládnu aj –15 °C, ak je kurník suchý a bez prievanu.
Preto:
- mierne zateplenie stenami alebo polystyrénom je v poriadku
- prehriaty kurník je riziko – spôsobuje teplotný šok pri vychádzaní von
Ako zvýšiť znášku v zime úplne bezpečne a prirodzene?
1. Umelé prisvetľovanie
Aby sliepky znášali počas zimy, potrebujú približne 14–16 hodín svetla denne.
Presné odporúčania:
- používať časovač
- svetlo pridávať ráno, nie večer (pre sliepky je prirodzenejšie, keď „svitne skôr“)
- svetlo má byť mäkké, neutrálne (teplota okolo 3000–4000 K)
⚠️ Počas preperovania sa nesmie prisvetľovať — narúša to obnovu peria a znižuje dlhodobú znášku.
Ako správne kŕmiť sliepky v zime (odborne správne)
Čo sliepky naozaj potrebujú v zimnom období:
1. Viac energie
V zime sa odporúča krmivo s vyšším obsahom:
- obilnín (najmä pšenica, ovos)
- kukurice, ktorá má vysokú energetickú hodnotu
2. Viac bielkovín
Dôležité najmä počas alebo po preperovaní.
Vhodné zdroje:
- kvalitné kompletné zmesi pre nosnice
- repkové alebo slnečnicové výlisky
- varené vajce (zriedka, nie pravidelne)
- hmyz alebo múčne červy
3. Dostatočný príjem vápnika
Pre pevné škrupiny sú nevyhnutné:
- vaječné škrupiny (vždy rozdrvené)
- grit alebo drvený vápenec
4. Voda
Sliepky musia mať stále prístup k nezamrznutej vode.
Aj krátkodobý nedostatok vody znižuje znášku.
Mráz a pobyt vonku – čo je naozaj pravda
Sliepky môžu byť vonku aj pri mrazoch, pokiaľ:
- sú zdravé
- majú suché perie
- majú možnosť schovať sa späť do tepla kurníka
Najcitlivejšie sú hrebene a laloky. V extrémnych mrazoch je vhodné ich natierať vazelínou alebo živočíšnym tukom, ktorý chráni pred omrzlinami.
Zimná nuda u sliepok a ako jej zabrániť (praktické a pravdivé)
Sliepky sú zvedavé tvory. Ak sú celé dni zatvorené, môžu sa začať nudiť a ošklbávať navzájom.
Pomáha:
- zavesená hlávka kapusty alebo brokolice
- blok sena
- hrabanie zŕn rozsypaných v podstielke
Najčastejšie otázky
Čo sliepky nesmú jesť?
Plesnivé potraviny, príliš slané alebo korenené jedlá, surové šupky zo zemiakov (obsahujú solanín), čokoládu, avokádo, žiadne zhnité potraviny.
Môžu sliepky citrusy?
Nie sú toxické, ale sliepky ich obyčajne nezožerú a môžu podráždiť trávenie – preto sa neodporúčajú.
Ako zvýšiť znášku v zime?
Najviac pomáha:
- správne svetlo
- kvalitná zmes
- dostatok bielkovín
- vápnik
- teplo bez prievanu
Prečo sa sliepkam dávajú vaječné škrupiny?
Sú bohatým zdrojom vápnika. Musia byť rozdrvené – sliepky ich potom nespoja s vlastnými vajcami.
Ako často sa majú sliepky kŕmiť?
Krmivo by mali mať k dispozícii nepretržite. Doplnky stačí pridávať 1× denne.