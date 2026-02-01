Zima je najvhodnejší čas zbaviť sa všetkého zbytočného. Zhodujú sa na tom odborníci na upratovanie aj psychológovia

Zimné mesiace prirodzene menia spôsob, akým trávime čas. Kratšie dni, chlad a menej slnečného svetla spôsobujú, že ľudia väčšinu svojej dennej rutiny prežijú doma. Práve toto prostredie môže byť praktickým aj psychologicky priaznivým časom na triedenie vecí, upratovanie a odstraňovanie neporiadku.
Tipy na čistú domácnosť za 20 minút:
Prečo sa v zime doma upratuje ľahšie?
1. Viac času stráveného v interiéri zvyšuje vnímanie neporiadku
Keď človek trávi viac času doma, prirodzene si viac všíma predmety okolo seba — vrátane tých, ktoré sú nepotrebné alebo odložené bez využitia. Ide o bežný psychologický jav: dlhodobé vystavenie vizuálnemu chaosu môže prispievať k pocitu stresu alebo preťaženia.
Výskumy ukazujú, že neporiadok môže ovplyvniť:
- pozornosť – zahltený priestor môže zhoršovať sústredenie
- pocit pohody – neusporiadané prostredie môže u niektorých ľudí zvyšovať napätie
- spánok a regeneráciu – preplnené miestnosti môžu pôsobiť rušivo
Upratovanie naopak dokáže navodiť pocit kontroly a poriadku, čo mnohým ľuďom subjektívne uľaví.
2. Zima znižuje úroveň aktivity — upratovanie môže byť zvládnuteľným cieľom
Počas zimy klesá množstvo prirodzeného svetla, čo môže u niektorých ľudí ovplyvniť náladu a energiu. Mnohí nemajú chuť na náročné aktivity, ale kratšie upratovanie alebo preorganizovanie skrine môže byť prijateľnou a dostupnou činnosťou, ktorá prináša hmatateľný výsledok.
3. Praktické dôvody: menej rušivých vonkajších aktivít
Na rozdiel od teplých mesiacov:
- menej cestujeme
- menej sa venujeme aktivitám vonku
- sme menej spoločensky rozptýlení
To vytvára priestor na domáce úlohy, ktoré v iných obdobiach roka často odsúvame.
Ako začať upratovanie tak, aby malo zmysel
Psychológovia aj odborníci na organizáciu odporúčajú začať malým, konkrétnym úsekom. Výskumy potvrdzujú, že malé, rýchle úspechy zvyšujú motiváciu pokračovať. Preto je vhodné začať:
- jednou zásuvkou
- jednou policou
- malou kopou oblečenia, ktoré ste dlhšie nenosili
Mnohé nadácie prijímajú použiteľné oblečenie či vybavenie, preto možno veci v dobrom stave darovať. Predmety, ktoré sú poškodené či nefunkčné, zvyčajne nemajú ďalšiu hodnotu a je vhodné ich ekologicky zlikvidovať.
Prečo má triedenie vecí psychologický efekt
Výskumy ukazujú, že:
- organizované prostredie môže podporovať pocit pokoja,
- zníženie množstva zbytočných predmetov môže uľahčiť rozhodovanie,
- upratovanie môže vyvolať pocit dokončenia a kontroly, čo je najmä v zime cenné.
Nepotrebné predmety často zaberajú fyzický aj mentálny priestor. Ak neplnia funkciu, môžu prispievať k pocitu preťaženia — preto ich odstránenie prináša úľavu mnohým ľuďom, bez ohľadu na to, koľko za ne kedysi zaplatili.
Povianočné obdobie ako príležitosť na „reset“
Hoci to nie je psychologický zákon, u mnohých ľudí sa po sviatkoch objavuje prirodzená potreba upratať a zjednodušiť domov. Je to reakcia na predvianočný stres, množstvo povinností a zvýšený tok vecí do domácnosti.
Upratovanie po sviatkoch môže:
- pomôcť obnoviť pocit poriadku
- zmierniť preplnenosť priestorov
- posilniť pocit, že nový rok začína v usporiadanom prostredí
Záver
Aj keď neexistuje univerzálne pravidlo, že zima je objektívne „najlepší“ čas na upratovanie, kombinácia praktických aj psychologických faktorov z nej robí pre mnohých ľudí veľmi vhodné obdobie na triedenie a odstraňovanie neporiadku.
Zimné mesiace prirodzene spomaľujú tempo a vytvárajú priestor na to, čo počas roka často odkladáme. Upratanie domácnosti tak môže byť reálnym spôsobom, ako si zlepšiť náladu, uľahčiť každodenné fungovanie a vstúpiť do nového obdobia s väčšou ľahkosťou.