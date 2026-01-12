Žena pri prechádzke po rozoranom poli pri Kutnej Hore objavila viac než 2 000 strieborných mincí z čias Přemyslovcov

strieborné mince
strieborné mince Foto: www.shutterstock.com

Náhodná prechádzka po rozoranom poli na Kutnohorsku viedla v roku 2023 k jednému z najvýznamnejších archeologických objavov posledných rokov v Českej republike. Žena si počas chôdze všimla na povrchu niekoľko strieborných mincí. Keďže nález považovala za nezvyčajný, kontaktovala odborníkov – a práve tento krok umožnil rýchly zásah archeológov z Archeologického ústavu AV ČR.

Mince pôvodne ležali v keramickej nádobe

Po zabezpečení lokality sa ukázalo, že na poli boli rozptýlené stovky drobných strieborných denárov. Podľa archeológov pochádzali z jednej keramickej nádoby, z ktorej sa zachovala len spodná časť. Opakované oranie pôdu premiešalo a mince tak ležali čiastočne na povrchu a čiastočne pod ním.

Datovanie: prvá štvrtina 12. storočia

Odborný rozbor mincí potvrdil, že ide o denáre z prvej štvrtiny 12. storočia, teda z obdobia vlády niekoľkých členov přemyslovskej dynastie. V zbierke sa identifikovali razby:

  • kráľa Vratislava II.
  • kniežaťa Břetislava II.
  • kniežaťa Bořivoja II.

Ich vláda spadá do rokov 1085 až 1107, čo umožňuje presnejšie časové zaradenie nálezu.

Kde mince vznikli

Podľa Českého múzea striebra v Kutnej Hore boli denáre s najväčšou pravdepodobnosťou razené v pražskej mincovni, ktorá bola v danom období hlavným centrom mincovnej výroby v českých krajinách.

Použité kovové zloženie – zliatina striebra s prímesou medi a ďalších prvkov – zodpovedá minciam stredoeurópskej produkcie z prelomu 11. a 12. storočia. Striebro sa v tom čase do Čiech prevažne dovážalo, keďže rozsiahla ťažba v Kutnej Hore vznikla až o viac než sto rokov neskôr.

Prečo bol poklad ukrytý?

Skutočný dôvod, prečo boli mince zakopané, zostáva neznámy. Odborníci môžu pracovať len s pravdepodobnými možnosťami, ktoré však nie sú preukázané:

  • mohlo ísť o osobný majetok, ktorý si jeho vlastník uschoval počas nepokojov
  • alebo o finančnú rezervu, ktorá mala byť využitá neskôr

Archeológovia upozorňujú, že pri podobných nálezoch nie je možné s istotou určiť majiteľa ani účel, preto sú všetky interpretácie iba hypotézami.

Cesta pokladu do múzea

Po náleze boli denáre odovzdané Českému múzeu striebra v Kutnej Hore, kde prebieha ich odborné spracovanie. Zahŕňa:

  • postupné čistenie
  • dokumentáciu každého kusu
  • fotografovanie
  • stabilizáciu kovu, aby nedochádzalo k ďalšej degradácii

Niektoré mince si vyžadujú šetrné reštaurátorské zásahy, no väčšina je v prekvapivo dobrom stave.

Význam pre českú historiografiu

Objav je mimoriadne cenný nielen rozsahom, ale aj tým, že pochádza z obdobia, z ktorého sa nezachovalo veľké množstvo hromadných nálezov. Mince ponúkajú:

  • presnejšie informácie o mincovnej výrobe začiatku 12. storočia
  • údaje o distribúcii striebra v českých krajinách
  • lepšie pochopenie hospodárskych podmienok raného stredoveku

Nález zároveň pripomína, akú významnú úlohu môže v archeológii zohrať náhoda – a ako jeden obyčajný objav dokáže obohatiť poznanie celých dejín.

