Zbohom mikrovlnke? Vedci upozorňujú na riziko, o ktorom sa doteraz veľa nehovorilo

Mikrovlnná rúra bola desaťročia symbolom pokroku a pohodlia. Keď sa prvé modely objavili na trhu v roku 1947, vyvolali doslova revolúciu v domácnostiach. Zrazu bolo možné zohriať jedlo za pár minút, rozmraziť mäso bez čakania a pripraviť jednoduché pokrmy bez sporáka. Postupne sa mikrovlnka stala takmer neoddeliteľnou súčasťou kuchýň po celom svete.
Dnes sa však čoraz častejšie objavujú varovania odborníkov, ktorí upozorňujú na problém, o ktorom sa dlhé roky takmer nehovorilo. Nejde pritom o samotné mikrovlnné žiarenie, ale o niečo oveľa menej viditeľné – mikroorganizmy, ktoré sa môžu hromadiť vo vnútri spotrebiča.
Staré obavy verzus nové zistenia
Keď sa mikrovlnky začali masovo používať, medzi ľuďmi kolovali rôzne teórie o ich škodlivosti. Diskutovalo sa o tom, či mikrovlnné žiarenie nemôže poškodzovať bunky ľudského tela alebo znehodnocovať výživové látky v potravinách.
Tieto obavy postupne vyvrátila aj Svetová zdravotnícka organizácia. Podľa jej stanoviska je správne používanie mikrovlnnej rúry bezpečné. Navyše krátky čas prípravy jedla môže pomôcť zachovať viac vitamínov a minerálov, keďže nedochádza k dlhodobému pôsobeniu tepla ani k nadmernej strate tekutín.
Zatiaľ čo samotné žiarenie sa teda nepovažuje za zdravotné riziko, vedci sa začali zaoberať iným aspektom – hygienou a mikrobiálnym osídlením vnútra mikrovlniek.
Čo odhalil výskum zo Španielska
Na problém upozornil výskum odborníkov z Darwin Bioprospecting Excellence a Univerzita vo Valencii pod vedením mikrobiológa Manuel Porcar. Ich cieľom bolo zistiť, aké mikroorganizmy sa nachádzajú vo vnútri mikrovlnných rúr a či sú schopné prežiť opakované vystavenie teplu a mikrovlnnému žiareniu.
Výskumný tím vedený Albu Iglesiasovou analyzoval vzorky z 30 mikrovlniek používaných v rôznych prostrediach – v domácnostiach, kanceláriách aj laboratóriách. Skúmalo sa, či zloženie baktérií ovplyvňuje typ ohrievaného jedla alebo samotný princíp fungovania spotrebiča.
Výsledky boli prekvapivé.
Stovky druhov baktérií
Vedci identifikovali až 747 rôznych skupín baktérií. Najčastejšie sa vyskytovali rody ako Firmicutes, Actinobacteria a Proteobacteria. Zloženie mikroorganizmov sa pritom výrazne líšilo podľa prostredia.
Laboratórne mikrovlnky obsahovali prevažne neškodné druhy. Iná situácia však bola pri spotrebičoch používaných na bežný ohrev jedla. Tam sa objavili aj potenciálne patogény, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko.
Vo vnútri mikrovlniek sa našli baktérie pochádzajúce z ľudskej pokožky, napríklad Bacillus, Micrococcus či Staphylococcus. Tie sú za normálnych okolností bežnou súčasťou mikroflóry a väčšinou nepredstavujú problém.
Znepokojujúcejší bol však výskyt rodov ako Pseudomonas, Enterobacter a Klebsiella – mikroorganizmov, ktoré sa spájajú s infekčnými ochoreniami, najmä u ľudí so zníženou imunitou. Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise Frontiers in Microbiology.
Prečo mikrovlny baktérie nezničia?
Mnohí sa domnievajú, že vysoká teplota počas ohrievania jedla musí automaticky zlikvidovať všetky mikroorganizmy. Realita je však zložitejšia.
Mikrovlny zohrievajú predovšetkým potraviny, nie samotný vnútorný povrch spotrebiča rovnomerne. Okrem toho niektoré baktérie dokážu prežiť aj extrémnejšie podmienky. Ak sa zvyšky jedla pravidelne neodstraňujú, vytvárajú ideálne prostredie na množenie mikrobiálnych kolónií.
Profesor Porcar upozornil, že baktérie v mikrovlnkách môžu byť porovnateľne rizikové ako tie, ktoré sa nachádzajú na iných kuchynských plochách. Samotné mikrovlnné žiarenie ich automaticky neeliminuje, čo bolo pre výskumníkov prekvapením.
Ako znížiť riziko na minimum
Dobrou správou je, že riešenie nie je zložité – vyžaduje si však dôslednosť. Odborníci odporúčajú:
- čistiť mikrovlnku po každom použití,
- odstraňovať zvyšky jedla okamžite,
- používať účinné dezinfekčné prostriedky, nielen vlhkú handričku,
- pravidelne kontrolovať tesnenie a ťažšie dostupné miesta,
- nenechávať vo vnútri vlhkosť ani zvyšky tekutín.
Zanedbaná údržba môže viesť k tomu, že sa z mikrovlnky stane nenápadný zdroj baktérií v domácnosti.
Má zmysel mikrovlnku úplne vyradiť?
Niektorí odborníci tvrdia, že ak nie je možné zabezpečiť pravidelnú a dôkladnú hygienu, je namieste zvážiť alternatívy. Moderné kuchyne dnes ponúkajú množstvo iných riešení – od klasických sporákov až po parné rúry či teplovzdušné technológie, ktoré umožňujú rýchlu prípravu jedál bez kompromisov v oblasti hygieny.
Mikrovlnná rúra síce šetrí čas, no pohodlie by nemalo ísť na úkor zdravia. Ak sa však používa správne a pravidelne čistí, riziko sa dá výrazne minimalizovať.
Záver teda nie je jednoznačný „zákaz mikrovlniek“, ale skôr varovanie: tento bežný spotrebič si vyžaduje rovnakú pozornosť ako každá iná kuchynská plocha. To, čo voľným okom nevidíme, môže mať väčší význam, než by sme čakali.