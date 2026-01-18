Zabudnutý otec robotiky. Leonardo da Vinci vytvoril rytiera s mechanickým „srdcom“, ktorý skutočne fungoval

Leonardo da Vinci je známy predovšetkým ako maliar a vynálezca, no v jeho technických zápiskoch sa nachádzajú aj návrhy, ktoré sa považujú za jedny z prvých krokov k vývoju humanoidnej robotiky. Medzi ne patrí aj konštrukcia mechanického rytiera, ktorú vytvoril približne v roku 1495 počas svojho pôsobenia na dvore milánskeho vojvodu Lodovica Sforzu.
Čo Leonardo skutočne navrhol?
Leonardove poznámky a nákresy naznačujú, že pracoval na mechanickej figuríne v brnení, ktorá bola schopná základných pohybov. Táto konštrukcia je známa pod názvom Leonardov robotický rytier (Leonardo’s robotic knight).
Podľa zachovaných dokumentov mal stroj obsahovať:
- systém kladiek a laniek, ktorý slúžil na pohyb končatín
- mechanické spoje, ktoré pripomínali ramená a kolená
- ozubené prevody, ktoré mali umožniť koordinované pohyby
Na základe jeho výkresov sa dá predpokladať, že rytier dokázal:
- zdvíhať a spúšťať ruky
- posadiť sa a opäť postaviť
- hýbať čeľusťou alebo otvárať hľadie na prilbe
Zdroj informácií: Codex Atlanticus
Väčšina poznatkov o tomto stroji pochádza z rukopisov v súbore Codex Atlanticus, ktorý obsahuje stovky Leonardových technických náčrtov. Návrhy mechanického rytiera sa nachádzajú roztrúsené medzi rôznymi stranami, čo je jeden z dôvodov, prečo sa stroju dlho nevenovala pozornosť.
Neexistujú žiadne historické záznamy o tom, že by Leonardo tento stroj verejne predviedol alebo že by ho dokončil v plnej funkčnej podobe. Všetky informácie vychádzajú výlučne z jeho nákresov.
Mechanická funkčnosť overená v modernej dobe
V roku 2002 americký inžinier a robotik Mark Rosheim vytvoril model rytiera podľa dostupných Leonardových náčrtov. Rekonštrukcia ukázala, že mechanizmus bol navrhnutý dostatočne realisticky na to, aby mohol fungovať, čo podporuje záver, že Leonardo mal o mechanike veľmi presnú predstavu.
Treba však zdôrazniť:
- rekonštrukcie pracujú s interpretáciou nákresov
- nie je známe, nakoľko detailne Leonardo svoj stroj rozpracoval
- neexistuje dôkaz, že by renesančný prototype skutočne fyzicky zostrojil
Účel stroja nie je historicky doložený
Často sa uvádza, že mechanický rytier bol navrhnutý ako „divadelná atrakcia“ pre dvorné slávnosti, no táto informácia je špekulatívna. Žiadne priame svedectvo z renesančného obdobia to nepotvrdzuje.
Jedným z mála istých faktov je, že Leonardo sa vo svojich technických štúdiách často venoval pohybu človeka a snažil sa mechanickými prostriedkami imitovať fungovanie svalov a kĺbov.
Prečo sa Leonardove vynálezy nešírili?
Leonardo svoje poznámky písal tzv. zrkadlovým písmom, čo bolo preňho bežné, a nie dôkaz snahy skrývať vynálezy. Príčiny, prečo sa jeho zariadenia nedostali do širšieho využitia, sú jednoduché:
- väčšina projektov bola prototypová a zostala len na papieri
- technické možnosti doby neumožňovali výrobu presných súčiastok
- jeho zápisky neboli za života publikované
Odkaz mechanického rytiera
Leonardov rytier nebol robotom v modernom zmysle slova, no ide o jeden z najstarších známych návrhov humanoidného automatu v európskych dejinách. Jeho dielo potvrdzuje, že renesančný génius rozumel princípom mechaniky a anatómie mimoriadne dobre a dokázal ich premyslene prepájať.
Moderné rekonštrukcie dokazujú, že jeho koncept bol technicky uskutočniteľný a že Leonardo premýšľal o pohybe stroja spôsobom, ktorý predbehol jeho dobu o niekoľko storočí.