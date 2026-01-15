Zabudnutá hľúza starých mám prežije aj mrazy. Chutí lepšie než zemiaky a v januári ju jednoducho vykopete

Zimné obdobie nás často vedie k zelenine, ktorá dokáže v pôde prežiť aj výrazné ochladenie. Medzi najodolnejšie plodiny patrí chren (Armoracia rusticana) – rastlina, ktorá bola kedysi bežnou súčasťou dedinských záhrad a dnes sa na ňu postupne opäť zabúda. Napriek tomu ide o koreň, ktorý dokáže v kuchyni a v zimnom jedálničku ponúknuť viac, než by sa na prvý pohľad zdalo.
Ako chren pestovať ?
Ak chcete vidieť praktickú ukážku pestovania tradičného českého chrenu, môžete si pozrieť toto video na YouTube, kde je zobrazený postup a podmienky pestovania:
Chren je trváca rastlina z čeľade kapustovitých. Je známy svojou výrazne ostrou chuťou, ktorá vzniká až po nastrúhaní, keď sa narušia bunky koreňa a uvoľnia sa glukozinoláty a ich rozkladové produkty (napr. izotiokyanáty). Práve tieto látky stoja za typickou arómou chrenu.
Prečo chren v zime prežíva
Koreň chrenu je prirodzene mrazuvzdorný. V miernych klimatických podmienkach dokáže bez problémov prezimovať v pôde. Preto ho možno vykopávať aj počas zimných mesiacov, vrátane januára. To isté platí pre ďalšie trváce koreňové zeleniny, no chren je jedným z najodolnejších.
Využitie chrenu v kuchyni
Chren sa používa najmä ako korenina – do omáčok, polievok, k mäsu alebo do studených pokrmov. Jeho chuť je veľmi výrazná, takže aj malé množstvo dokáže pokrm obohatiť.
Ako chren pestovať
Pestovanie chrenu patrí medzi jednoduchšie záhradnícke úlohy. Rastlina nepotrebuje veľa starostlivosti, no má niekoľko požiadaviek:
- Stanovište: slnečné miesto alebo ľahký polotieň
- Pôda: humózna, priepustná, bez dlhodobého premokrenia
- Výsadba: na jeseň alebo skoro na jar
- Zber: od jesene až po koniec zimy, podľa potreby
Keďže ide o veľmi životaschopnú trvalku, chren sa môže rýchlo rozšíriť do okolia. Záhradníci ho preto niekedy vysádzajú do ohraničených priestorov.
Ako chren správne skladovať
Po vykopaní je vhodné koreň uchovať v chladnom a mierne vlhkom prostredí, napríklad v pivnici. V takýchto podmienkach vydrží niekoľko týždňov až mesiacov.
Nastrúhaný chren rýchlo stráca arómu, preto sa strúha až tesne pred použitím.
Domáca chrenová pasta – tradičný spôsob spracovania
Hoci chren má v kuchyni rôzne využitia, najčastejšie sa pripravuje vo forme jednoduchej pasty.
Suroviny
- 200 g čerstvého chrenu
- 1–2 lyžice octu
- štipka soli
- 1 lyžica cukru (voliteľné na zjemnenie)
Postup
Chren očistite, ošúpte a nastrúhajte najemno. Pridajte soľ, ocot a prípadne aj cukor. Dobre premiešajte a vložte do čistého zaváraninového pohára. V chladničke nechajte odstáť niekoľko hodín, aby sa chute stabilizovali.
Ocot chren konzervuje a zároveň spomaľuje stratu arómy, preto sa používa v každom tradičnom recepte.
Zdravotné vlastnosti – čo je skutočne dokázané
Chren sa tradične spájal s podporou zdravia. Nie všetky ľudové tvrdenia sú vedecky potvrdené, no niektoré fakty sú preukázané výskumom:
Overené:
- obsahuje glukozinoláty, ktoré pôsobia antibakteriálne
- môže jemne stimulovať trávenie, pretože izotiokyanáty dráždia sliznice a zvyšujú produkciu tráviacich štiav
- má prirodzenú, výraznú arómu vďaka enzýmu myrozináza
Čo nie je vedecky potvrdené:
- že by priamo „posilňoval imunitu“
- že by fungoval ako liek na konkrétne ochorenia
V kuchyni je však jeho význam nepopierateľný – dokáže jedlá prevoňať, osviežiť a dodať im typickú zimnú pikantnosť.
Chren – nenáročný a stále veľmi užitočný
Hoci sa dnes pestuje menej ako kedysi, tento odolný koreň je ideálnou plodinou na zimné obdobie. Nevyžaduje veľa starostlivosti, prežije aj silné mrazy a dá sa zberať počas celej zimy. V kuchyni má svoje pevné miesto a jeho výrazná chuť dokáže oživiť aj úplne jednoduché jedlá.
Ak máte v záhrade miesto, chren sa vám odmení dlhými rokmi úrody – je to jedna z najspoľahlivejších tradičných plodín, ktoré kedysi nechýbali takmer v každej domácnosti.