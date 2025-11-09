Zabíjačková tlačenka podľa 100-ročného receptu!

Tlačenka
Tlačenka Foto: www.shutterstock.com

Domáca tlačenka patrí medzi najtypickejšie zabíjačkové dobroty.

A hoci sa dnes už klasické zabíjačky konajú čoraz menej, tlačenku si môžeš jednoducho pripraviť aj doma – podľa receptu starého viac než sto rokov.

Video návod:

Ingrediencie

  • Mäso a vnútornosti:
    • 0,5 kg vepřové kůže
    • 300 g jater
    • 1,5 kg bůčku
    • 1 vepřové koleno
    • 2 kg plecka
    • 1,5 kg vepřového laloku
  • Zelenina a korenie:
    • ½ väčšieho celeru
    • 3 mrkvy
    • 1 petržlen
    • 2 stonky zeleru rebrového
    • 2 cibule
    • 10 g celého čierneho korenia
    • 3 g mletého nového korenia
    • cca 30 g soli
    • 10 strúčikov cesnaku
    • 2 sáčky sušenej majoránky
    • (voliteľne) 2 štipky muškátového orieška

Postup

  1. Príprava vývaru:
    Do veľkého hrnca daj všetku zeleninu (okrem cesnaku), soľ, celé korenie a zalej vodou.
    Pridaj všetko mäso (okrem pečene) – koleno predtým narež – a var asi 2 hodiny.
  2. Mletie a miešanie:
    • Pečeň pomel na jemno a odlož bokom.
    • Uvarené kože pomel, zalej vývarom a opäť prived’ k varu.
    • Ostatné mäso nakrájaj na malé kocky.
    • K mletým kožiam pridaj soľ, nové korenie a muškátový oriešok.
  3. Dochutenie:
    • Do zmesi pridaj mleté pečene, cesnak, majoránku a nakrájané mäso.
    • Dobre premiešaj a vlej vývar s kožami.
  4. Plnenie a varenie:
    • Hmotu naplň do plastových rukávov alebo vreciek na tlačenku.
    • Zaviaž z oboch strán.
    • Varte v horúcej vode asi 1,5 hodiny.
  5. Chladenie:
    • Hotovú tlačenku nechaj vychladnúť a ulož na minimálne 20 hodín do chladničky.

Tip

Tlačenka chutí najlepšie po 1–2 dňoch, s nakrájanou cibuľou, chrenom a krajcom čerstvého chleba.

