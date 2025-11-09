Zabíjačková tlačenka podľa 100-ročného receptu!

Domáca tlačenka patrí medzi najtypickejšie zabíjačkové dobroty.
A hoci sa dnes už klasické zabíjačky konajú čoraz menej, tlačenku si môžeš jednoducho pripraviť aj doma – podľa receptu starého viac než sto rokov.
Video návod:
Ingrediencie
- Mäso a vnútornosti:
- 0,5 kg vepřové kůže
- 300 g jater
- 1,5 kg bůčku
- 1 vepřové koleno
- 2 kg plecka
- 1,5 kg vepřového laloku
- Zelenina a korenie:
- ½ väčšieho celeru
- 3 mrkvy
- 1 petržlen
- 2 stonky zeleru rebrového
- 2 cibule
- 10 g celého čierneho korenia
- 3 g mletého nového korenia
- cca 30 g soli
- 10 strúčikov cesnaku
- 2 sáčky sušenej majoránky
- (voliteľne) 2 štipky muškátového orieška
Postup
- Príprava vývaru:
Do veľkého hrnca daj všetku zeleninu (okrem cesnaku), soľ, celé korenie a zalej vodou.
Pridaj všetko mäso (okrem pečene) – koleno predtým narež – a var asi 2 hodiny.
- Mletie a miešanie:
- Pečeň pomel na jemno a odlož bokom.
- Uvarené kože pomel, zalej vývarom a opäť prived’ k varu.
- Ostatné mäso nakrájaj na malé kocky.
- K mletým kožiam pridaj soľ, nové korenie a muškátový oriešok.
- Dochutenie:
- Do zmesi pridaj mleté pečene, cesnak, majoránku a nakrájané mäso.
- Dobre premiešaj a vlej vývar s kožami.
- Plnenie a varenie:
- Hmotu naplň do plastových rukávov alebo vreciek na tlačenku.
- Zaviaž z oboch strán.
- Varte v horúcej vode asi 1,5 hodiny.
- Chladenie:
- Hotovú tlačenku nechaj vychladnúť a ulož na minimálne 20 hodín do chladničky.
Tip
Tlačenka chutí najlepšie po 1–2 dňoch, s nakrájanou cibuľou, chrenom a krajcom čerstvého chleba.