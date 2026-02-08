Vzácne korenie, ktoré môže rásť aj u nás. Má hodnotu zlata, no pestuje ho len málokto

Pestovanie byliniek doma sa stalo úplne bežnou súčasťou života. Na parapetoch nechýba bazalka či pažítka, na balkónoch rozvoniava mäta a v záhradách sa darí rozmarínu. Len málokto si však trúfne na niečo výnimočnejšie. Existuje pritom korenie, ktoré je považované za luxus, v obchodoch má vysokú cenu, no napriek tomu ho dokážete dopestovať aj v našich podmienkach. Reč je o sečuánskom korení – netradičnej rastline s jedinečnou chuťou a zaujímavým pôvodom.
Ak vás zaujíma, ako táto rastlina vyzerá, ako sa pestuje a kde všade sa dá v kuchyni využiť, veľa praktických informácií ponúka aj nasledujúce video:
Nie je to obyčajné korenie, aké poznáme z kuchyne
Hoci sa sečuánske korenie svojím názvom podobá klasickému čiernemu či bielemu koreniu, v skutočnosti ide o úplne iný druh. Pochádza z čínskej provincie S’-čchuan a už pri prvom ochutnaní je jasné, že ide o výnimočnú surovinu.
Na rozdiel od bežného korenia nepáli. Jeho chuť je aromatická, jemne citrusová a typické je najmä mierne brnenie na jazyku, ktoré pôsobí skôr zaujímavo než nepríjemne. Práve táto vlastnosť z neho robí obľúbené korenie v ázijskej kuchyni, kde sa používa pri príprave mäsa, omáčok, marinád, ale dokonca aj na ochutenie zeleného čaju.
Strom, ktorý môžete mať doma v črepníku
Sečuánske korenie sa nezískava z bylinky, ale zo stromu s názvom žltodrev korenistý (Zanthoxylum piperitum). V Ázii dorastá až do výšky troch metrov, no v našich podmienkach sa bez problémov pestuje v črepníku.
Často sa z neho vytvára bonsaj, vďaka čomu sa hodí aj do bytu. Môže stáť v obývačke, na presvetlenej chodbe, na balkóne či terase. Okrem úžitku má aj dekoratívny charakter – pôsobí exoticky a zaujme na prvý pohľad.
Svetlo je základ, no dôležitá je aj vlhkosť
Aby sa rastline darilo, potrebuje čo najviac svetla. Ideálne je umiestnenie na slnečné miesto, kde má dostatok priameho slnka. Zvládne aj polotieň, no v takom prípade môže rásť pomalšie a plody sa nemusia vytvárať vôbec.
Zálievka by mala byť pravidelná, ale striedma. Substrát má zostať mierne vlhký, nikdy však premočený. Rastlina nemá rada extrémy – ani sucho, ani nadbytok vody. Veľkým plusom je pravidelné rosenie listov rozprašovačom, čím sa vytvorí prostredie podobné jeho prirodzenému prostrediu.
Bez výživy a rezu to nepôjde
Počas vegetačného obdobia, teda na jar a v lete, je vhodné stromček prihnojovať približne dvakrát mesačne. Najlepšie sa osvedčilo fosforečné hnojivo, ktoré podporuje tvorbu kvetov a následne aj plodov.
Na jar je dôležitý aj rez. Odstráňte suché, poškodené alebo slabé vetvičky. Po odkvitnutí, spravidla začiatkom jesene, môžete rastlinu jemne skrátiť. Takto si udrží pekný tvar a zároveň ju povzbudíte k zdravému rastu.
Opelenie je vo vašich rukách
Ak pestujete sečuánske korenie v interiéri, bez vašej pomoci sa úrody nedočkáte. Včely a vietor tu jednoducho chýbajú. Riešením je ručné opelenie.
Stačí jemný štetec, ktorým prenesiete peľ z jedného kvetu na druhý. Ak sa opelenie podarí, na jeseň sa objavia červené bobule. Ich šupky sa po usušení používajú ako korenie, zatiaľ čo semienka sú horké a nejedlé – no výborne sa hodia na ďalšie pestovanie.
Pestovanie zo semien si vyžaduje trpezlivosť
Ak chcete začať úplne od začiatku, musíte semienkam dopriať obdobie chladu. Približne na dva mesiace ich vložte do chladničky. Tento krok napodobňuje zimu a výrazne zvyšuje šancu na úspešné klíčenie.
Ako sečuánske korenie využiť v kuchyni
Po prvej úrode sa otvára priestor na experimentovanie. Sečuánske korenie sa výborne hodí k pečenému a grilovanému mäsu, do omáčok, marinád aj šalátov. Skvelo doplní ázijské jedlá, no čoraz častejšie si nachádza miesto aj v modernej európskej kuchyni.
Nemusíte sa báť, že by bolo príliš štipľavé. Jeho účinok je jemný, aromatický a na jazyku zanecháva len mierne brnenie.
Prečo patrí medzi najdrahšie koreniny sveta?
Dôvodov je hneď niekoľko. Zber prebieha ručne a je pomerne nebezpečný, pretože rastlina má ostré tŕne. Navyše sa používajú iba šupky bobúľ – semienka sa vyhadzujú, čo výrazne znižuje výsledné množstvo korenia.
Aj preto je sečuánske korenie považované za mimoriadne cenné a jeho cena je často prirovnávaná k zlatu.
Pestovanie sečuánskeho korenia doma vám prinesie nielen netradičnú rastlinu, ale aj pocit, že máte v kuchyni niečo skutočne výnimočné. Zároveň ide o krásny spôsob, ako si dopriať exotiku, ktorú si inde kúpite len za vysokú cenu. Ak chceš, môžem ho ešte viac SEO doladiť (titulky, perex, kľúčové slová).