Vysaďte v októbri modré cibuľoviny a na jar vás privíta koberec plný kvetov

Obdivujete každú jar susedovu záhradu, ktorá sa mení na nádherný modrý koberec kvetov, a premýšľate, ako to robí? Nie je za tým žiadna veda. Stačí si teraz v októbri zobrať balíček cibuľovín, lopatku a trochu trpezlivosti. O pár mesiacov vás na jar odmení vaša záhrada žiarivým kvetinovým poľom, na ktoré sa budú chodiť pozerať susedia s obdivom.
Prečo práve jeseň?
Obdobie výsadby jarných cibuľovín trvá od septembra do konca októbra. Do zimy musia rastlinky stihnúť vytvoriť korene, aby na jar mohli vyraziť plnou silou. Ak to stihnete do konca októbra, máte vyhraté.
Predstavte si, že by vaša záhrada vedela hovoriť. V januári by možno len lenivo zívala: „Ešte päť minút, prosím.“ Ale len čo sa prvýkrát ukáže slnko, z chladnej a ospalej pôdy zrazu vyskočia drobné modré kvietky – scile, modrice a ladoničky – a záhrada sa prebudí k životu. Ako keby ste jej doliali espresso.
Jarní hrdinovia medzi rastlinami
Kým väčšina rastlín ešte spí a zem je miestami pokrytá snehom, tieto nenápadné cibuľoviny už rozvíjajú svoje prvé púčiky. Sú to odvážni priekopníci, ktorí prinášajú život už od februára do apríla – scile, puškinie, ladonička a modrice patria k najodolnejším jarným rastlinám.
A verte či nie – modrica sa pestuje v okrasných záhradách už od 16. storočia. A doteraz sa nenašlo nič, čo by vytvorilo krajšiu modrú deku z kvetov.
Modré hviezdy jari: spoznajte ich
Scila sibírska (Scilla siberica)
- kvitne drobnými modrými kvietkami od marca do apríla
- dorastá do výšky 10–20 cm
- vysádza sa 6–8 cm hlboko počas septembra a októbra
- vynikne v skalke aj pod stromami, kde vytvára jemné modré plochy
Ladonička belasobiela (Chionodoxa)
- má hviezdicové kvety s bielym stredom
- kvitne často už od februára, keď ešte býva chladno
- rastie do výšky približne 10–15 cm
- rozmnožuje sa postrannými cibuľkami aj samovýsevom – takže sa o ňu prakticky nemusíte starať
Modrica arménska (Muscari armeniacum)
- kvitne sýtomodrými strapcami od marca do apríla
- dorastá 15–25 cm
- vysádza sa 8–12 cm hlboko od septembra do októbra
- listy vyrastajú už na jeseň, takže rastlina skrášľuje záhon po celý rok
Puškinia (Puschkinia)
- kvety sú jemné, modrobiele s decentným prúžkovaním
- kvitne od marca do apríla
- obľubuje slnečné miesta, skalky a priestor pod kríkmi
Ako na výsadbu
Cibuľky sadíme približne 5–8 cm hlboko a asi 10 cm od seba. Ak však túžite po hustom, súvislom modrom koberci, môžete ich vysádzať o niečo bližšie. Predstavte si to ako záhradnú párty – čím viac hostí, tým veselšia atmosféra.
Vždy je krajšie vysadiť ich v nepravidelných skupinkách po 10 až 15 kusov. Tak pôsobia prirodzene a vytvárajú efekt živej mozaiky.
Kam ich umiestniť:
- pod opadavé stromy, kde majú na jar dostatok svetla
- do skaliek, kde pôsobia ako malé drahokamy
- na okraje záhonov či cestičiek
- alebo dokonca do trávnika – ladoňka aj modrica sa tu prirodzene rozrastajú a vyzerajú ako rozliata modrá hmla
Zvoľte miesto slnečné alebo polotienisté, ideálne s priepustnou, piesčito-hlinitou pôdou. Cibuľky nesmú stáť vo vode – premokrenie by ich zahubilo
Tipy pre ešte krajší efekt
Ak chcete, aby vaša jarná záhrada vyzerala ako z rozprávky, kombinujte tieto modré krásky s ďalšími cibuľovinami – napríklad s tulipánmi alebo narcisami. Kým tie sa ešte len chystajú rozkvitnúť, modrice už naplno hrajú svoje farebné sólo. Je to ako koncert – tulipány sú hlavní speváci, ale modrice tvoria úžasný sprievod, ktorý určuje atmosféru.
Na dno jamky môžete nasypať trochu jemného štrku pre drenáž a pridať trocha kompostu – ako malý darček pre cibuľky, ktorý im pomôže prežiť zimu a vyštartovať na jar s energiou.
A čo je na tom najlepšie? Tieto cibuľoviny sú prakticky bezúdržbové. Po výsadbe ich netreba prikrývať, polievať ani sa o ne špeciálne starať. Jednoducho ich zasadíte, zabudnete na ne – a na jar vás prekvapia nádherným kvetenstvom.
Na jar tak vaša záhrada ožije ako čerstvo prebudená po zime – plná farieb, vôní a života. A možno tentoraz to budete vy, komu budú susedia s úsmevom závidieť ten modrý zázrak pred domom.