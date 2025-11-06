Všetci máme túto tabletku doma. Vedci zistili, že dokáže viac, než ktokoľvek čakal

Siahneme po ňom, keď nás rozbolí hlava, zuby, alebo keď sa po náročnom tréningu ozvú svaly. Rúžová tabletka, ktorú má väčšina z nás v domácej lekárničke – ibuprofen – patrí medzi najčastejšie používané lieky na svete. Bežne ho poznáme ako rýchlu pomoc pri bolesti a zápale. V posledných rokoch sa však stal predmetom intenzívneho vedeckého záujmu. Nové výskumy naznačujú, že jeho účinky by mohli siahať ďalej, než sme si doteraz mysleli.
Čo vedci zistili?
Niektoré pozorovacie štúdie naznačujú, že ľudia, ktorí dlhodobo a pravidelne užívajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) – kam patrí aj ibuprofen – môžu mať mierne nižšie riziko vzniku niektorých typov rakoviny, napríklad rakoviny hrubého čreva alebo sliznice maternice.
Napríklad výskumy uskutočnené v USA a Európe ukázali, že medzi dlhodobými užívateľmi týchto liekov sa častejšie pozorovalo nižšie riziko vzniku nádorov, ktoré súvisia s chronickým zápalom. Vedci to vysvetľujú tým, že ibuprofén blokuje enzýmy COX-1 a COX-2, ktoré v tele spúšťajú zápalové procesy. A práve dlhodobý zápal sa považuje za faktor, ktorý môže podporovať rast a šírenie nádorových buniek.
Treba však zdôrazniť, že ide len o štatistické pozorovania – zatiaľ neexistujú jednoznačné klinické dôkazy, že ibuprofen priamo chráni pred vznikom rakoviny. Odborníci preto varujú, že z týchto výsledkov nemožno vyvodzovať, že by sa liek mal používať ako prevencia onkologických ochorení.
Ako ibuprofen pôsobí v tele
Ibuprofen patrí medzi lieky, ktoré tlmia bolesť, horúčku a zápal. Blokuje enzýmy zodpovedné za tvorbu prostaglandínov – látok, ktoré prenášajú signály bolesti a spôsobujú opuch. Tým zmierňuje zápal a znižuje bolesť.
Niektoré laboratórne experimenty tiež ukázali, že potláčanie zápalu by mohlo mať vplyv na mechanizmy rastu rakovinových buniek, no tieto zistenia pochádzajú prevažne z predklinických výskumov – teda z pokusov na bunkách a zvieratách, nie na ľuďoch. Preto sú zatiaľ len teoretické a ich praktické uplatnenie je v nedohľadne.
Pozor na riziká a vedľajšie účinky
Ibuprofen je účinný, no nie neškodný. Dlhodobé alebo nadmerné užívanie môže spôsobiť viaceré zdravotné problémy. Medzi najznámejšie patria:
- podráždenie alebo poškodenie žalúdočnej sliznice
- žalúdočné vredy alebo krvácanie
- zaťaženie obličiek
- pri dlhodobom užívaní aj zvýšené riziko srdcovocievnych komplikácií
Lekári preto odporúčajú používať ibuprofen len krátkodobo a v najnižšej účinnej dávke, vždy podľa odporúčania lekára alebo pokynov v príbalovom letáku.
Vedci sú zatiaľ opatrní
Aj keď niektoré štúdie prinášajú zaujímavé výsledky, odborníci sa zhodujú, že je ešte priskoro hovoriť o ibuprofene ako o lieku, ktorý dokáže predchádzať rakovine. Na to by boli potrebné rozsiahle, dlhodobé a presne kontrolované klinické výskumy, ktoré by potvrdili nielen účinnosť, ale aj bezpečnosť takéhoto používania.
Dnes sa teda na ibuprofen treba pozerať tak, ako doteraz – ako na spoľahlivý liek proti bolesti a horúčke, nie ako na prostriedok na prevenciu rakoviny.
Čo však naozaj pomáha v prevencii rakoviny
V boji proti nádorovým ochoreniam sa najúčinnejšou zbraňou stále ukazuje zdravý životný štýl. To znamená:
- Pravidelný pohyb – aspoň 30 minút denne
- Vyvážená strava bohatá na zeleninu, ovocie a vlákninu
- Obmedzenie alkoholu a fajčenia
- Dostatok spánku a menej stresu
- a preventívne lekárske prehliadky, ktoré môžu včas odhaliť problém
Zhrnutie
Ibuprofen je účinný a dobre preskúmaný liek proti bolesti a zápalu. Vedecké výskumy naznačujú, že by mohol mať aj potenciálny vplyv na zníženie rizika niektorých typov rakoviny, no dôkazy zatiaľ nie sú presvedčivé. Je preto dôležité nepodliehať senzáciám a lieky užívať zodpovedne.
Ak sa potvrdí, že ibuprofen má vplyv aj na mechanizmy súvisiace s rakovinou, pôjde o veľký objav v medicíne. Do tej doby je však najlepšou „prevenciou“ zdravý životný štýl a pravidelná starostlivosť o svoje telo.