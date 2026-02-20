Vlašské orechy: Škrupiny nepatria do koša. Využijete ich prekvapivo všestranne!

Napadlo vám niekedy, že aj to, čo zvyčajne považujeme za odpad, môže mať praktické a dokonca liečivé využitie? Škrupiny z vlašských orechov rozhodne nevyhadzujte.
Dajú sa použiť na tvorenie, dekorácie aj ako základ na domáci čaj, ktorý mnohí označujú za malý zdravotný zázrak.
Najskôr ich povarte
Takmer všetko sa dá využiť opakovane a škrupiny z orechov nie sú výnimkou. Ide o zaujímavý prírodný materiál, ktorý môže poslúžiť na množstvo praktických aj kreatívnych účelov.
Skôr než sa pustíte do tvorenia, môžete si z nich pripraviť čaj.
Postup je jednoduchý: do hrnca nalejte pol litra vody, pridajte škrupiny z desiatich vlašských orechov a varte približne 30 minút.
Takto pripravený nápoj obsahuje vitamíny A, B, C a E, ako aj viaceré minerálne látky – napríklad železo, zinok, jód či draslík. Chuť môžete zjemniť medom a citrónom.
Praktický tip, ktorý sa vždy zíde
Ak nepatríte medzi nadšených tvorcov, no radi by ste škrupiny využili zmysluplne, existuje aj jednoduché riešenie.
Škrupiny rôznych veľkostí – pokojne aj menšie úlomky – rozložte na pracovnú dosku alebo dosku na krájanie, prikryte starou utierkou či kúskom látky a pomocou kladivka alebo valčeka ich rozdrvte na menšie kúsky.
Rozdrvený materiál nasypte do plátenného vrecka. Malo by byť naplnené dostatočne, no nie úplne natlačené, aby si zachovalo určitú tvarovateľnosť.
Vrecko môžete stiahnuť šnúrkou alebo zašiť a používať ho ako hrejivý obklad.
Pred použitím ho krátko nahrejte v mikrovlnnej rúre alebo v rúre na pečenie. Teplo pomáha zmierniť bolesti svalov, kostí či nepríjemnú bolesť ucha.
Dekorácie z prírodného materiálu
Chcete sa pustiť do niečoho väčšieho a ozdobného? Zo škrupín sa dá vytvoriť aj efektný veniec s prírodným vzhľadom. Postup si môžete pozrieť tu:
Ak radi tvoríte spolu s deťmi, škrupiny sú ideálnym materiálom. Menším stačia temperové farby, starším môžete pridať lepidlo, papier, nožnice či ďalšie prírodné prvky.
Zručnejšie deti zvládnu pracovať aj s tavnou pištoľou. Stačí im ukázať pár inšpirácií a potom ich nechať pracovať podľa vlastnej fantázie – často dokážu prekvapiť originálnymi nápadmi.
Ak vaše dieťa kreslenie či maľovanie neláka, skúste jednoduchý trik: do polovice škrupiny upevnite malý stožiar s papierovou plachtou a máte miniatúrnu loďku pripravenú na plavbu vo vani.
Nechce sa vám hrať s vodou? Pomaľované škrupiny môžu pripomínať lienky či iný drobný hmyz – túto aktivitu zvládnu aj menšie deti.
Miniatúry a drobné ozdoby
Ak sa nebojíte precíznej práce s drobnými detailmi, pinzetou a tavnou pištoľou, môžete si vytvoriť vlastnú kolekciu miniatúr v štýle čarovného lesa.
Do polovíc škrupín sa dajú umiestniť malé huby, kúsky machu, kryštály alebo postavičky lesných zvieratiek, ako sú veveričky či sovy. Výsledok pôsobí rozprávkovo a originálne.
Zo škrupín sa dajú vyrobiť aj plávajúce sviečky. Ide o jednoduchú, no efektnú dekoráciu, ktorá poteší a výborne sa hodí napríklad ako drobná sviatočná výzdoba počas Vianoc.
Nabudúce teda škrupiny z vlašských orechov nevyhadzujte. Možno vás prekvapí, koľko možností sa v nich skrýva.