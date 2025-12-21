Veľké plány s nahým obrom. Anglicko chce ochrániť legendárnu kriedovú postavu aj krajinu okolo nej

Jedna z najznámejších historických pamiatok Anglicka, obor z Cerne Abbas, sa nachádza na kriedovom svahu nad rovnomennou dedinou v grófstve Dorset. Ide o monumentálnu postavu nahého muža s kyjakom, vyrytú do krajiny, ktorá je dnes považovaná za významné kultúrne aj prírodné dedičstvo. Organizácia National Trust teraz spustila verejnú zbierku, ktorej cieľom je odkúpenie pozemkov v bezprostrednom okolí tejto pamiatky.
Video: obor z výšky
Video s pohľadom na obra zhora:
Zbierka na odkúpenie 138 hektárov pôdy
National Trust sa snaží získať 330-tisíc libier, ktoré majú slúžiť na financovanie nákupu a následnej správy približne 138 hektárov krajiny v okolí obra. Samotná kriedová postava je v majetku organizácie už od roku 1920, no okolité pozemky jej zatiaľ nepatria. Ich odkúpenie by umožnilo lepšiu ochranu celej lokality ako jedného funkčného celku.
Podľa National Trust ide o územie s vysokou ekologickou hodnotou. Nachádzajú sa tu kriedové trávnaté porasty, ktoré patria medzi najcennejšie biotopy v Európe a poskytujú útočisko viacerým vzácnym a ohrozeným druhom rastlín a živočíchov.
Ako obor vyzerá a kde sa nachádza
Obor z Cerne Abbas zobrazuje mužskú postavu držiacu kyjak. Má približne 55 metrov na výšku a 51 metrov na šírku. Je vyrytý do kriedového podložia na svahu kopca nad dedinou Cerne Abbas a najlepšie je viditeľný z protiľahlého údolia alebo zo vzduchu. Postava je udržiavaná pravidelnou obnovou jej obrysov, na ktorej sa podieľajú správcovia krajiny a dobrovoľníci.
Vek obra a historické fakty
Presný pôvod a dátum vzniku obra nie sú známe. Archeologické výskumy však naznačujú, že postava vznikla v neskorom anglosaskom období, teda približne medzi rokmi 410 až 1066 n. l. Ide o najspoľahlivejší vedecký záver, ktorý je dnes k dispozícii.
Najstaršia známa písomná zmienka o obrovi pochádza z roku 1694. Vtedajšie záznamy kostolného správcu hovoria o „obnove obra“, čo naznačuje, že už v 17. storočí bol považovaný za starobylú pamiatku, o ktorú sa miestni obyvatelia starali.
Podpora známych osobností
Zbierku na odkúpenie pozemkov podporuje aj herec, spisovateľ a verejný intelektuál Stephen Fry, ktorý upozornil na význam ochrany krajiny okolo obra. National Trust verí, že potrebnú sumu sa podarí vyzbierať do konca januára 2026.
Cieľ: dlhodobá ochrana prírody aj kultúrneho dedičstva
Ak sa odkúpenie pozemkov podarí, National Trust plánuje obnovu častí kriedových trávnikov, výsadbu lesov a vytváranie vhodných podmienok pre ohrozené druhy. Zámerom je zabezpečiť udržateľnú správu územia, ktorá bude chrániť nielen samotného obra, ale aj prírodné prostredie, v ktorom sa nachádza.
Obor z Cerne Abbas tak zostane nielen jednou z najvýraznejších historických pamiatok Anglicka, ale aj súčasťou chráneného krajinného celku, ktorý si zachová svoju hodnotu pre budúce generácie.