Vedci sú nadšení. Objavili 8 000 rokov starý bochník chleba, ktorý mení dejiny, ako sme ich poznali

chleba
chleba Foto: depositphotos.com

Predstavovať si najstarší chlieb ako bochník z pece by bolo zavádzajúce. Skutočnosť je oveľa zaujímavejšia – a zároveň vedecky potvrdená. Najstaršie dôkazy pečeného chleba doteraz pochádzajú z púštnej oblasti severovýchodného Jordánska, kde archeológovia objavili zvyšky plochých placiek staré približne 14 400 rokov. Tento nález výrazne mení naše predstavy o tom, kedy ľudia začali spracúvať obilie a pripravovať chlieb.

Objav z lokality Shubayqa 1: chlieb vznikol skôr než poľnohospodárstvo

Najdôležitejšie dôkazy pochádzajú z neolitu, ale samotný chlieb je ešte starší. Pečené placky našli vedci v sídlisku kultúry Natúfijcov v lokalite Shubayqa 1 v Jordánsku. Táto skupina lovcov a zberačov žila tisíce rokov pred vznikom poľnohospodárstva. To znamená, že:

  • ľudia piekli chlieb ešte pred tým, než začali systematicky pestovať obilie
  • chlieb vznikol ako spracovaná potravina vytvorená z divokých obilnín
  • jeho výroba bola omnoho náročnejšia, než sme si doteraz mysleli

Archeológovia našli viac než stovku zuhoľnatených kúskov, ktoré po analýze odhalili drobné vzduchové póry a štruktúry typické pre rukou tvarované cestá.

Z akých surovín bol najstarší chlieb pripravený?

Analýza pomocou mikroskopie a chemických metód preukázala, že staroveké placky obsahovali:

  • divokú pšenicu a jačmeň
  • rastliny z čeľade sitinovitých
  • škroby a vlákna typické pre časné spracované obilniny

Nešlo o nadýchaný chlieb alebo fermentovaný bochník, ako ho poznáme dnes. Najstarší chlieb mal podobu tenkej, nefermentovanej placky, ktorá sa piekla priamo na rozžeravených kameňoch alebo v jednoduchých jamových ohniskách.

Ako sa pečenie chleba vyvíjalo ďalej?

Zatiaľ čo nález z Jordánska predstavuje najstarší dôkaz pečeného chleba, ďalšie významné míľniky sa objavujú neskôr:

  • 8000 – 6000 rokov pred n. l.: rozvoj poľnohospodárstva na Blízkom východe umožňuje pravidelné spracovanie obilnín.
  • Staroveký Egypt: tu sa prvýkrát objavujú jednoznačné dôkazy kvaseného chleba, ktorý sa stal základom tamojšej stravy.
  • Anatólia (dnešné Turecko) – vrátane sídliska Çatalhöyük – poskytuje množstvo informácií o raných poľnohospodároch, no žiadny potvrdený nález bochníka chleba.

Výskum pečených potravín teda ukazuje, že schopnosť pripraviť základný typ chleba existovala tisícročia pred vznikom organizovaných civilizácií.

Čo nám o minulosti hovorí najstarší chlieb?

Tento objav priniesol niekoľko zásadných poznatkov:

  • Chlieb nie je produktom až poľnohospodárstva – vznikol skôr a možno práve jeho výroba podnietila ľudí pestovať obilie.
  • Naši predkovia vedeli potraviny mlynčiť, miešať aj tepelne upravovať oveľa skôr, než sa predpokladalo.
  • Prvé formy pečenia naznačujú vysokú úroveň pozorovania, plánovania a experimentovania.

Ide teda o dôkaz, že výživa a technológie spracovania jedla zohrávali dôležitú úlohu už v spoločnostiach lovcov a zberačov.

Ako ďaleko sme od objavenia najstaršieho „skutočného bochníka“?

Archeológovia naďalej skúmajú neolitické sídliská na Blízkom východe vrátane Turecka, Sýrie či Izraela. Práve takéto oblasti môžu v budúcnosti priniesť objavy, ktoré odhalia:

  • kedy sa začala pravidelná výroba kysnutého chleba
  • ako vyzerali najstaršie pece
  • a či existoval niekedy skutočný bochník podobný dnešným

Dnešné vedecké poznanie však jasne hovorí: najstarší potvrdený chlieb nepochádza z Çatalhöyüku, ale z Jordánska, a je starý viac než 14 000 rokov.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať