Večer zapichnite klinčeky do ošúpaného banánu – ráno si budete ďakovať

Ak sa vám nedarí rýchlo zaspať alebo sa v noci neustále budíte, skúste banán s klinčekmi – môže to znieť neobyčajne, no dokáže to citeľne zlepšiť kvalitu spánku. Odporúča sa najmä tým, ktorí hľadajú zdravú a prírodnú alternatívu namiesto tabletiek či iných chemických prostriedkov na uvoľnenie a relaxáciu.